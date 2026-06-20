Messe in Rottweil: Mehr als 90 Aussteller bei der „starter“

In die Vielfalt der Berufe eintauchen und eigene Talente entdecken, das kann man auch dieses Jahr wieder bei der Ausbildungsmesse „starter“.
Sich im Dschungel der Berufswahlmöglichkeiten zurechtzufinden, ist nicht nur anstrengend, sondern mitunter auch ganz schön schwierig. Die „starter“-Ausbildungsmesse bietet jungen Menschen hier Orientierung und ist für die Unternehmen und Institutionen der Region zugleich eine wichtige Plattform, um Auszubildende und Fachkräfte von morgen zu gewinnen. Und das seit nunmehr 20 Jahren. Am 26. und 27. Juni öffnet die Messe in und um die Rottweiler Stadthalle ihre Türen.