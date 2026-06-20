Messe in Rottweil: Mehr als 90 Aussteller bei der „starter“

In die Vielfalt der Berufe eintauchen und eigene Talente entdecken, das kann man auch dieses Jahr wieder bei der Ausbildungsmesse „starter“.

Sich im Dschungel der Berufswahlmöglichkeiten zurechtzufinden, ist nicht nur anstrengend, sondern mitunter auch ganz schön schwierig. Die „starter“-Ausbildungsmesse bietet jungen Menschen hier Orientierung und ist für die Unternehmen und Institutionen der Region zugleich eine wichtige Plattform, um Auszubildende und Fachkräfte von morgen zu gewinnen. Und das seit nunmehr 20 Jahren. Am 26. und 27. Juni öffnet die Messe in und um die Rottweiler Stadthalle ihre Türen.

„Unsere Ausbildungsmesse ist ein Erfolgsmodell. Wir sind stolz, dass wir in diesem Jahr bereits die 20. Auflage der Messe eröffnen können. Über die Jahre hat sie sich immer wieder den Anforderungen der Zeit angepasst und sich stetig weiterentwickelt. Gerade in diesen wirtschaftlich nicht ganz einfachen Zeiten ist es ein starkes Zeichen unserer Betriebe und Institutionen, dass sie sich dennoch, oder gerade deswegen hier positionieren und präsentieren“, so Rottweils Oberbürgermeister Christian Ruf.

Großes Interesse

Zwei Tage lang können Interessierte in die Welt der Berufe eintauchen, erkunden, welche berufliche Vielfalt die Region zu bieten hat, die eigenen Talente entdecken und zugleich mit Auszubildenden und Ausbildungsleitern ins Gespräch kommen, um den perfekten Ausbildungsberuf oder Studienplatz zu finden.

„Auch in diesem Jahr ist das Interesse wieder ungebrochen groß. 91 Ausstellern konnten wir den Zuschlag erteilen und ihnen einen Platz in der Stadthalle, der Stallhalle, im Messezelt oder im Außenbereich zusichern“, informiert Messeorganisatorin Bettina Weigl von der städtischen Wirtschaftsförderung. Die Vielfalt der Ausbildungsberufe ist groß, allein das Handwerk verzeichnet 130 Ausbildungsberufe, 350 bis 380 duale Ausbildungsberufe gibt es insgesamt – für jedes Talent das Passende.

Starkes Team

Die Veranstalter der „starter“-Ausbildungsmesse, die Wirtschaftsförderung der Stadt Rottweil in Zusammenarbeit mit der deutschundfranke mediadesign GmbH und Atelier Schüler GmbH & Co. KG, sowie die Aussteller freuen sich auf viele neugierige und erkundungsfreudige Besucher. Betriebe aus Industrie, Dienstleistung, Handel und Handwerk präsentieren sich, informieren und laden zu Gesprächen ein. Ein spezieller Fokus ist auf die Bereiche Pflege und Soziales gerichtet sowie auf das Handwerk. Die Messe wird seit vielen Jahren von zwölf Premiumpartnern aus der Arbeitswelt gefördert und unterstützt. Sie tragen auch dazu bei, die Messe kontinuierlich aufrechtzuerhalten und weiterzuentwickeln.

Am ersten Ausstellungstag, dem 26. Juni, werden sich überwiegend Schüler auf der Messe informieren. Am zweiten Messetag, am Samstag, 27. Juni, steht die Veranstaltung den Schülern gemeinsam mit ihren Eltern offen. Selbstverständlich würde sich auch der Freitagnachmittag dafür eignen. Da Eltern wichtige Begleiter im Berufswahlprozess sind, bietet die Agentur für Arbeit auf der „starter“-Messe eine Infoveranstaltung für Eltern an. Der Vortrag findet am Messestand der Agentur für Arbeit statt. Die Termine sind am Samstag, 27. Juni, jeweils um 11 und um 13 Uhr. Der Stand befindet sich in der Stadthalle, Halle 1, Stand Nummer 5. Anmeldungen sind unter Rottweil.Berufsberatung@arbeitsagentur.de oder direkt am Stand möglich.

Rückblick

Wie sich die Ausbildung und die Messe seit der Gründung verändert haben, wird in einer kleinen „Fotozeitreise“ zum Jubiläum sichtbar werden, informiert Bettina Weigl. „Damals, vor 20 Jahren, gab es noch einen großen Run auf die Ausbildungsplätze. Das hat sich sehr gewandelt. Heute müssen sich die Firmen attraktiv vermarkten, um Auszubildende zu gewinnen“, sagt sie.

Die Messe öffnet am Freitag, 26. Juni, um 9 Uhr. Alle Schulen aus der Region und alle Interessierten sind willkommen. Der Samstag ist Familientag. Hier können die Schüler gemeinsam mit ihren Eltern die Messe besuchen. Zudem gibt es eine Jobbörse mit freien Ausbildungsplätzen, Praktikumsplätzen und Jobs.

Die „starter“-Messe

Die Messe ist am Freitag, 26. Juni, von 9 bis 16 Uhr und am Samstag, 27. Juni, von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Unter www.starter-rottweil.de, auf Instagram, per starterApp und auf dem Facebook-Kanal der Stadt Rottweil gibt es weitere Informationen.