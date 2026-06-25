Anzeige: Karate-Do Oberndorf lädt zum Fest mit Karate, Ehrungen und Live-Musik

Vor 25 Jahren entstand der Verein Karate-Do Oberndorf. Am Samstag, 27. Juni, bietet der Verein schon ab dem Vormittag ein großes Programm.

Körperspannung, Anmut, Schnelligkeit, Disziplin und gegenseitiger Respekt... Wer den Kindern, Jugendlichen, Frauen und Männern beim Training des Vereins Karate-Do Oberndorf in der „Wasserfallhalle“ zuschaut, bekommt recht schnell einen Eindruck von den Besonderheiten des japanischen Shotokan-Karate. Das aufrechte – fast schon meditative – Knien und die respektvolle Verbeugung gehören ebenso dazu wie diszipliniert ausgeführte Katas (Bewegungsfolgen mit einem imaginären Gegner), blitzschnelle Bewegungsabläufe und die Fähigkeit, den Schlag oder den Tritt nur anzudeuten und nicht mit voller Kraft auszuführen, um einen Gegner während eines Kumite (Wettkampf) nicht zu verletzen.

Eine schnelle Abfolge von Angriff und Verteidigung. Foto: Eric Zerm Lehrgang mit dem Meister Am Samstag, 27. Juni, feiert der Oberndorfer Karate-Verein sein 25-jähriges Bestehen. Der Tag beginnt bereits um 10 Uhr in der Neckarhalle mit einem Jubiläums-Lehrgang, geleitet von Udo Boppré, neunfacher Deutscher Meister, langjähriger Landeskader-Trainer und in seiner Kampfkunst mit dem siebten Dan Träger des Schwarzen Gürtels.

Die Schülerinnen und Schüler laufen eine Kata. Foto: Eric Zerm

Unterstufe ab 10 Uhr

Zwischen 10 Uhr und 11.15 Uhr ist die Unterstufe an der Reihe, von 11.30 Uhr bis 12.45 Uhr gefolgt von der Oberstufe. Ab 14 Uhr geht der Lehrgang nach der Mittagspause weiter, von 14 Uhr bis 15.15 Uhr wieder für die Unterstufe und von 15.30 Uhr bis 16.45 Uhr für die Oberstufe. Die Teilnahmegebühr für Kinder beträgt 15 Euro, für Erwachsene 20 Euro.

Wer sich traut, kann einfach mitmachen

„Wir hoffen auf 60 bis 80 Teilnehmer“, sagt Karate-Do-Vorsitzender René Hartung. Eine Anmeldung ist nicht nötig. „Wer sich traut, kann einfach mitmachen. Dieser Lehrgang ist Teil unseres Jubiläums-Programms.“

Ab 17.30 Uhr verspricht der Verein für die Besucherinnen und Besucher ein vielseitiges Programm mit Ehrungen, mit Live-Musik und Party.

Band rockt abends die Halle

Richtig rund geht es dann ab 19 Uhr mit der Band „Eugenia & The Bluesbakers“, ebenfalls in der Neckarhalle (oder bei schönen Wetter davor) Der Eintritt ist frei. Um die Bewirtung kümmert sich das Team von Giovanni Detta, Wirt des italienischen Restaurants „Hochbrücke“ in Rottweil. „Wir kennen uns schon lang. Am Abend kocht er für uns italienisch.“

Womit die Band „Eugenia & The Bluesbakers“ begeistert

Die Band „Eugenia & The Bluesbakers“ wirbt mit „Erlebe den Sound der Legenden!“ Mit der Band taucht das Publikum ein in die Welt des Rock und Blues der 1950er bis 1990er-Jahre.

Unvergessliche Klänge

„Unsere Band bringt die unvergesslichen Klänge dieser Ära direkt auf die Bühne – von den kraftvollen Gitarrenriffs der Rockgrößen bis hin zu den tiefen gefühlvollen Melodien des Blues.“

Die Band verspricht leidenschaftliche Live-Performaces, Klassiker und Raritäten zum Beispiel von B. B. King über Santana bis hin zu „Deep Purple“, Led Zeppelin, Gary Moore, Melissa Etheridge und Van Halen.