Anzeige: Karate-Do Oberndorf lädt zum Fest mit Karate, Ehrungen und Live-Musik

Vor 25 Jahren entstand der Verein Karate-Do Oberndorf. Am Samstag, 27. Juni, bietet der Verein schon ab dem Vormittag ein großes Programm.
Körperspannung, Anmut, Schnelligkeit, Disziplin und gegenseitiger Respekt... Wer den Kindern, Jugendlichen, Frauen und Männern beim Training des Vereins Karate-Do Oberndorf in der „Wasserfallhalle“ zuschaut, bekommt recht schnell einen Eindruck von den Besonderheiten des japanischen Shotokan-Karate. Das aufrechte – fast schon meditative – Knien und die respektvolle Verbeugung gehören ebenso dazu wie diszipliniert ausgeführte Katas (Bewegungsfolgen mit einem imaginären Gegner), blitzschnelle Bewegungsabläufe und die Fähigkeit, den Schlag oder den Tritt nur anzudeuten und nicht mit voller Kraft auszuführen, um einen Gegner während eines Kumite (Wettkampf) nicht zu verletzen.