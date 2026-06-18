Aktionswoche im Roten Löwen: St. Georgen sagt der Einsamkeit den Kampf an

Raus aus der Einsamkeit, rein ins Begegnungscafé – von Montag, 22., bis Sonntag, 28. Juni, macht St. Georgen diverse Angebote, um Gemeinschaft zu erleben.
Jede sechste Person in Deutschland fühlt sich häufig einsam – das geht aus dem Sozialbericht 2024 des statistischen Bundesamts hervor, der sich wiederum auf eine Erhebung aus dem Jahr 2022 stützt. Insgesamt entspricht das knapp 12,2 Millionen häufig einsamen Menschen in Deutschland. Eine bundesweite Initiative möchte diesen Zahlen entgegentreten. Und auch St. Georgen mischt mit im Kampf gegen die Einsamkeit – mit Angeboten im Rahmen der Aktionswoche „Gemeinsam aus der Einsamkeit“.