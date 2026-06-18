Aktionswoche im Roten Löwen: St. Georgen sagt der Einsamkeit den Kampf an

Raus aus der Einsamkeit, rein ins Begegnungscafé – von Montag, 22., bis Sonntag, 28. Juni, macht St. Georgen diverse Angebote, um Gemeinschaft zu erleben.

Jede sechste Person in Deutschland fühlt sich häufig einsam – das geht aus dem Sozialbericht 2024 des statistischen Bundesamts hervor, der sich wiederum auf eine Erhebung aus dem Jahr 2022 stützt. Insgesamt entspricht das knapp 12,2 Millionen häufig einsamen Menschen in Deutschland. Eine bundesweite Initiative möchte diesen Zahlen entgegentreten. Und auch St. Georgen mischt mit im Kampf gegen die Einsamkeit – mit Angeboten im Rahmen der Aktionswoche „Gemeinsam aus der Einsamkeit“.

Relevanz hat das Thema für alle Altersgruppen, wie der Sozialbericht aus dem Jahr 2024 zeigt. Denn während man früher glaubte, Einsamkeit sei nur im hohen Alter ein Problem, hat die Corona-Pandemie gezeigt: Menschen jeden Alters können betroffen sein. Tatsächlich ergab die Erhebung aus dem Jahr 2022, auf welche sich der Sozialbericht stützt, dass junge Erwachsene im Alter von 18 bis 29 Jahren am stärksten von Einsamkeit betroffen waren. In etwa jede vierte Person dieses Alters fühlte sich oft einsam.

Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache – und so ist es nicht weiter verwunderlich, dass das Thema Einsamkeit in den vergangenen Jahren mehr und mehr Einzug in die öffentliche Debatte gehalten hat. Bereits zum vierten Mal ruft das Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMBFSFJ) in diesem Jahr im Rahmen der Aktionswoche „Gemeinsam aus der Einsamkeit“ von Montag, 22., bis Sonntag, 28. Juni, dazu auf, Menschen zusammenzubringen, Begegnungen zu schaffen und offen über das Thema Einsamkeit zu sprechen.

Begegnungen im Café Vielfalt

„Unter dem Motto ‚Gemeinsam was bewegen‘ sollen die Öffentlichkeit, Betroffene und Angehörige für dieses wichtige Thema sensibilisiert und über Hilfsangebote informiert werden“, erklärt die St. Georgener Stadtverwaltung in einer Mitteilung. Denn auch die Bergstadt – genauer: das Bürgerzentrum Roter Löwen – beteiligt sich mit Angeboten an der Aktionswoche. Insbesondere, heißt es aus dem Rathaus, seien alle Interessierten eingeladen, den Begegnungstreff Café Vielfalt kennenzulernen.

Aus der Einsamkeit in die Gemeinschaft

„Im Alltag fehlt oft die Gelegenheit, Menschen zu treffen, sich auszutauschen oder einfach gemeinsam eine Mahlzeit in netter Gesellschaft zu genießen“, illustriert die Stadtverwaltung das Problemfeld. Genau hier soll das Konzept des Café Vielfalt ansetzen: Dieses versteht sich als „einen Ort der Begegnung“, an dem alle Bürger der Bergstadt „in einer schönen Atmosphäre eine warme Mahlzeit oder ein leckeres Stück Kuchen und eine Tasse Kaffee genießen und mit anderen bei vielfältigen Begegnungsangeboten ins Gespräch kommen können“.

„Egal, ob Sie alleine leben, neu in St. Georgen sind oder sich mehr Gemeinschaft wünschen – bei uns sind Sie jederzeit herzlich willkommen“, ruft die Stadtverwaltung auf, das Begegnungscafé zu nutzen und Einsamkeit gegen Gemeinschaft einzutauschen.

Das Programm zur Aktionswoche

Aktionswoche

Das Bürgerzentrum Roter Löwen in St. Georgen bietet im Rahmen einer Aktionswoche von Montag, 22., bis Sonntag, 28. Juni, diverse Möglichkeiten zur Begegnung an.

Mittagstisch

„Zemme hocke“ – Essen in netter Gesellschaft heißt es beim Mittagstisch am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag jeweils ab 12 Uhr im Café Vielfalt. „Gemeinsam mit anderen ein leckeres Mittagessen und nette Gespräche genießen“ – diese Gelegenheit biete sich hier, schreibt die Stadtverwaltung in ihrer Mitteilung.

Spiele-Nachmittag

Immer montags – auch während der Aktionswoche – findet von 14.30 bis 16 Uhr ein Spiele-Nachmittag im Café Vielfalt statt. In angenehmer Runde können Brett- und andere Spiele gespielt werden.

Eltern-Treff

Am Dienstag, 23. Juni, wird von 10 bis 11.30 Uhr ein Eltern-Treff im Café Vielfalt angeboten. Er bietet nach Angaben der Stadtverwaltung „Raum für Gespräche und gemeinsames Auftanken – für Schwangere sowie frisch gebackene Mamas und Papas“.

Senioren-Nachmittag

„Kaffeekränzchen“ heißt es am Dienstag, 23. Juni, 14.30 bis 16.30 Uhr, beim Senioren-Nachmittag im Café Vielfalt. Im Rahmen der Aktionswoche wird die regelmäßige Veranstaltung durch einen besonderen Bingo-Nachmittag mit Beate Rodgers ergänzt.

Kulinarische Reise

„Schmecke die Welt“ heißt es am Donnerstag, 25. Juni, im Café Vielfalt. Ab 12 Uhr geht es kulinarisch nach Gambia. Bei Mittagessen und Gebäck können Besucher die Vielfalt des afrikanischen Landes entdecken. Das Team des Café Vielfalt kocht und backt dafür gemeinsam mit internationalen Mitbürgern.