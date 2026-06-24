Konzertabende in Altensteig: Kulturelles von emotional-berührend bis schlagfertig-humorvoll

Zum 20-jährigen Bestehen: Die Event Media Tec GmbH (EMT) bringt „Kultur im Freien“ erstmals nach Altensteig – mit schwäbischem Humor und Musik unter freiem Himmel.
Seit zwei Jahrzehnten sorgt EMT aus Herrenberg-Gültstein für kulturelle Veranstaltungen in der Region. Nun geht das Unternehmen neue Wege: Erstmals macht die renommierte Reihe „Kultur im Freien“ Station im Schlossgarten Altensteig. Mit zwei hochkarätigen Veranstaltungen möchte EMT den historischen Ort als charmante Open-Air-Bühne etablieren und setzt dabei auf eine Mischung aus Humor, Musik und persönlicher Atmosphäre, heißt es in der Ankündigung.