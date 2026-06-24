Konzertabende in Altensteig: Kulturelles von emotional-berührend bis schlagfertig-humorvoll

Zum 20-jährigen Bestehen: Die Event Media Tec GmbH (EMT) bringt „Kultur im Freien“ erstmals nach Altensteig – mit schwäbischem Humor und Musik unter freiem Himmel.

Seit zwei Jahrzehnten sorgt EMT aus Herrenberg-Gültstein für kulturelle Veranstaltungen in der Region. Nun geht das Unternehmen neue Wege: Erstmals macht die renommierte Reihe „Kultur im Freien“ Station im Schlossgarten Altensteig. Mit zwei hochkarätigen Veranstaltungen möchte EMT den historischen Ort als charmante Open-Air-Bühne etablieren und setzt dabei auf eine Mischung aus Humor, Musik und persönlicher Atmosphäre, heißt es in der Ankündigung.

Warum fiel die Wahl auf Altensteig? „Wir sind immer auf der Suche nach besonderen Orten, die zu unserem Konzept passen“, sagt Vertriebsleiter Klaus Zimmermann im Gespräch mit unserer Redaktion. Die historische Kulisse, die Nähe zur Altstadt und die besondere Ausstrahlung des Areals hätten ihn vom ersten Moment an überzeugt. Der Schlossgarten ergänze das Konzept um eine weitere Facette und schaffe ein Umfeld, das Begegnungen zu einem echten Erlebnis macht.

Ursprünglich war für Ende Juni sogar eine fünftägige Veranstaltungsreihe geplant. Aus organisatorischen Gründen mussten drei Programmpunkte jedoch abgesagt werden. Für das Team richtet sich der Blick nun ganz auf die beiden verbleibenden Abende, die unterschiedlicher kaum sein könnten.

Den Auftakt macht am Donnerstag, 25. Juni, um 20 Uhr die Singer-Songwriterin Sefora Nelson. Die deutsch-italienische Künstlerin zählt zu den bekanntesten Stimmen der christlichen Musikszene. Sie begeistert ihr Publikum mit ihrer unverwechselbaren Ausstrahlung, gefühlvollen Liedern und persönlichen Geschichten. Ihre Konzerte verbinden musikalischen Tiefgang mit Leichtigkeit und großer Emotion.

„Sefora Nelson schafft es, Menschen auf eine ganz besondere Weise zu erreichen“, sagt Zimmermann. „Ihre Auftritte leben von Authentizität, Wärme und einer spürbaren Freude an der Musik.“

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Der Höhepunkt der Reihe folgt am Sonntag, 28. Juni, um 18 Uhr. Mit ihrem Programm „Best of komische Lieder ond so“ versprechen Ernst Mantel und Heiner Reiff einen Abend zwischen pointiertem Witz, schwäbischer Lebensphilosophie und bester musikalischer Unterhaltung. Seit Jahren begeistert das schwäbische Kult-Duo „Ernst & Heinrich“ mit feinsinnigem Humor und ihrem unverwechselbaren Blick auf die Eigenheiten des Schwabenlands.

Schwäbischer Humor mit Kultstatus

Für Zimmermann passt das Duo perfekt in den Schlossgarten: „Die beiden schaffen es, die Menschen zum Lachen zu bringen und gleichzeitig zum Nachdenken anzuregen.“ Genau diese Mischung aus Wortwitz und Wiedererkennungswert mache ihren Erfolg aus. In ihrem aktuellen Programm nehmen sie die heimischen Marotten herrlich selbstironisch aufs Korn – vor der historischen Schlosskulisse verspricht dies, ein echtes Highlight zu werden.

Das Duo Ernst Mantel (rechts) und Heiner Reiff präsentiert ihr Programm „Best of komische Lieder ond so“. Foto: Hannes Kuhnert

Trotz des verkleinerten Programms blickt EMT voller Vorfreude auf das Gastspiel in Altensteig. „Wir möchten die Termine nutzen, um den Schlossgarten zum Klingen zu bringen und jedem einfach eine gute Zeit zu schenken“, so Zimmermann. Findet das Angebot in Altensteig Anklang, soll die Premiere der Startschuss für eine langfristige Kulturfreundschaft mit der Flößerstadt sein.

Erstattung für abgesagteVeranstaltungen

Bereits erworbene Eintrittskarten für die abgesagten Veranstaltungen werden selbstverständlich erstattet, heißt es vonseiten der Veranstalter. Online-Käufer wurden direkt informiert; wer Karten über eine Vorverkaufsstelle erworben hat, kann sich für die Abwicklung unmittelbar an EMT wenden.

Für alle Kulturbegeisterten bietet sich damit die perfekte Gelegenheit, dieses runde Firmenjubiläum in feierlicher Kulisse mitzuerleben und den Schlossgarten von zwei völlig unterschiedlichen, faszinierenden Seiten zu entdecken: Sei es emotional und berührend mit Sefora Nelson oder schlagfertig, humorvoll und ur-schwäbisch beim großen Lach-Finale mit Ernst & Heinrich.