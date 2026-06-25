Anzeige: Bergfest in Tannenkirch

Welch ausgezeichneten Ruf das Bergfest in Tannenkirch genießt, belegt der seit Jahren starke Besuch. „Der Berg ruft“, lautet die Devise des Musikvereins Tannenkirch und seines Fördervereins als Veranstalter. An diesem Wochenende wird drei Tage lang von Samstag, 27. Juni, bis einschließlich Montag, 29. Juni, kräftig gefeiert auf dem überdachten und idyllisch am Waldrand gelegenen Festplatz. Das Bergfest lockt nicht nur die Tannenkircher auf den „Berg“ oberhalb des Dorfs, sondern Besucher aus der ganzen Region.

In den 1960er-Jahren wurde das große Dorffest aus der Taufe gehoben. „Es ist über all die Jahre gewachsen und zu dem geworden, was es heute ist, nämlich ein beliebtes Musikfest mit zahlreichen Gastvereinen sowie mit einem umfangreichen Essens- und Getränkeangebot“, sagt Schriftführerin Madeleine Bauer, die seit 14 Jahren dem Vorstand des Musikvereins angehört.

150 Helfer des Musikvereins sind im Einsatz

Damit die Gastgeber einen reibungslosen Ablauf gewährleisten können, sind 150 Helfer an den drei Festtagen im Einsatz. Dabei sind die Helfer für den Festauf- und -abbau nicht eingerechnet. „Wir haben eine super Dorfgemeinschaft und noch keine Probleme, genügend Helfer zu finden. Wir können auf einen bewährten Stamm zurückgreifen“, freut sich Bauer mit dem Hinweis, dass sich auch die Jugendlichen des Dorfs einbringen.

Der Musikverein Tannenkirch, für den das Bergfest die Haupteinnahmequelle ist, um den Spielbetrieb und die Anschaffung von Instrumenten finanzieren zu können, besteht aus rund 45 Aktiven. Darüber hinaus gibt es noch in Kooperation mit dem Musikverein Efringen-Kirchen ein Jugendorchester, das aus 20 jungen Musikern besteht.

Drei Tage lang wird gefeiert

Der veranstaltende Musikverein, an dessen Spitze die Vorsitzende Isabell Dyballa steht, wird während der dreitägigen Traditionsveranstaltung musikalisch nicht in Erscheinung treten, da die Musiker als Helfer eingebunden sind. Dafür werden einige Gastvereine ihr Können als Blasmusikorchester demonstrieren und zur Unterhaltung der wieder zuhauf erwarteten Gäste aufspielen. Das Fest beginnt am Samstag um 18 Uhr. Der Musikverein Engelswies, ein Teilort der Gemeinde Inzighofen im Landkreis Sigmaringen, zu dem der Tannenkircher Verein über eine ehemalige Musikerin freundschaftliche Kontakte knüpfen konnte, setzt ab 19 Uhr erste musikalische Akzente. Bei einem zweistündigen Unterhaltungskonzert zeigen die Gastmusiker die Bandbreite ihres vielseitigen Repertoires auf.

Vereine, Live-Band und DJ sorgen für Unterhaltung

Danach heißt es Bühne frei für die bekannte Live-Band „Valleytones“ aus Efringen-Kirchen. Zwischen Rock- und Popklassikern sowie aktuellen Hits wollen die fünf Musiker nach eigenen Angaben für einen unvergesslichen Abend sorgen. Die Stimmungs- und Tanzband wird erneut zum Festausklang am Montag aufspielen. Nach dem Auftritt der „Valleytones“ am Samstagabend wird ab 24 Uhr das DJ-Team DJK den Besuchern weiter einheizen.

Traditionell beginnt der Festsonntag um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst, den der Popchor Tannenkirch und das örtliche Kinderhaus mitgestalten. Alle Blasmusikfreunde kommen dann nachmittags auf ihre Kosten, wenn ab 12 Uhr zunächst der Musikverein Biengen spielt.

Es folgen ab 14 Uhr das Jugendorchester Efringen-Kirchen-Tannenkirch, ab 15.30 Uhr der Musikverein Eschbach und ab 17.30 Uhr der Musikverein Schliengen, ehe bei einem gemütlichen und geselligen Beisammensein die Gemeinschaft weiterhin gepflegt werden kann.

Umfangreiches Speisen- und Getränkeangebot

Die Waldküche des Musikvereins Tannenkirch, zu der auch ein Bier-, Wein- und Sektbrunnen sowie eine Bar gehören, wartet wieder mit einem umfangreichen Speisen- und Getränkeangebot auf. Steaks, Schaschlik, Würste, Gemüsebratlinge, Pommes frites, Schinken- und Käsebaguette, Salatteller sowie Kaffee, Kuchen und Torten stehen auf dem Speiseplan.

Der Festbetrieb am dritten Tag beginnt um 17 Uhr, wenn es wieder heißt „Feierabend am Bergfest“. Ab 19 Uhr spielt dann zwei Stunden lang die Stadtmusik Schopfheim zum Unterhaltungskonzert auf, ehe ab 21 Uhr die „Valleytones“ für den stimmungsvollen Festausklang sorgen.

Die Fußballfans unter den Festbesuchern dürfen sich zudem freuen, dass der Musikverein das WM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft im Sechzehntelfinale am Montagabend ab 22.30 Uhr auf dem Festplatz übertragen wird.