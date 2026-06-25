Anzeige: Bergfest in Tannenkirch

Viel Musik und frohes Beisammensein gibt es auf dem Festplatz.
Welch ausgezeichneten Ruf das Bergfest in Tannenkirch genießt, belegt der seit Jahren starke Besuch. „Der Berg ruft“, lautet die Devise des Musikvereins Tannenkirch und seines Fördervereins als Veranstalter. An diesem Wochenende wird drei Tage lang von Samstag, 27. Juni, bis einschließlich Montag, 29. Juni, kräftig gefeiert auf dem überdachten und idyllisch am Waldrand gelegenen Festplatz. Das Bergfest lockt nicht nur die Tannenkircher auf den „Berg“ oberhalb des Dorfs, sondern Besucher aus der ganzen Region.