20 Jahre Sportanlage: FC Wolterdingen feiert eine Sommernachtsparty

Vor zwei Jahrzehnten ist die neue Sportstätte der Fußballer in Wolterdingen fertiggestellt worden. Vorige Anlage wird für den Bau des Hochwasser-Rückhaltebeckens aufgegeben.
Vergangenes Jahr konnte der größte Donaueschinger Ortsteil Wolterdingen mit einer Reihe von gelungenen Veranstaltungen, die auf das ganze Jahr verteilt waren, seinen 1250. Geburtstag feiern. Jetzt will der Wolterdinger Fußballclub das 20-jährige Bestehen seiner Sportanlagen feiern. Denn selten trug eine Sportstätten-Verlegung so viel Erleichterung im Gepäck wie diese.