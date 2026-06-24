20 Jahre Sportanlage: FC Wolterdingen feiert eine Sommernachtsparty

Vor zwei Jahrzehnten ist die neue Sportstätte der Fußballer in Wolterdingen fertiggestellt worden. Vorige Anlage wird für den Bau des Hochwasser-Rückhaltebeckens aufgegeben.

Vergangenes Jahr konnte der größte Donaueschinger Ortsteil Wolterdingen mit einer Reihe von gelungenen Veranstaltungen, die auf das ganze Jahr verteilt waren, seinen 1250. Geburtstag feiern. Jetzt will der Wolterdinger Fußballclub das 20-jährige Bestehen seiner Sportanlagen feiern. Denn selten trug eine Sportstätten-Verlegung so viel Erleichterung im Gepäck wie diese.

Mit dem Start der neuen Anlage ging endgültig ein turbulentes Kapitel zu Ende, das beinahe den Bau des großen Hochwasser-Rückhaltebeckens am Ortsrand in Richtung Bregtal aus dem Zeitplan gekippt hätte, auf das viele Menschen am Verlauf von Breg und Donau warteten. Für den Beckenbau musste neben den Fußballern auch der Tennisclub ausweichen. Quasi im Endspurt jahrelanger Projektplanung wurden Zuschüsse dafür ein blockierendes Politikum. Es gab zähe Verhandlungen. Erst nach engagierter Vermittlungsarbeit des Landtagsabgeordneten Franz Schuhmacher und anderer Unterstützer ging die Angelegenheit vorwärts.

Der Wolterdinger Fußballclub muss für den Bau des Hochwasser-Rückhaltebeckens sein gesamtes Sportgelände zurückbauen. Dazu gehörte auch das Clubhaus. Foto: Anita Reichart

Die Entschädigungszahlungen durch das Land Baden-Württemberg für den Umzug sowie die Zuschüsse der Stadt Donaueschingen und des Badischen Sportbundes flossen. So konnte eine neue, zukunftsorientierte Anlage in Angriff genommen werden. Die sehr anstrengenden Entschädigungsverhandlungen mit dem Regierungspräsidium sind dem damaligen Vorsitzenden und jetzigen Ehrenvorsitzenden Peter Walker selbstverständlich in Erinnerung geblieben. „Es war schon nervenaufreibend, bis die erzielte Einigung stand.

Im März dieses Jahres werden Gerhard Winterhalte (von links), Willi Reichmann und Ehrenvorsitzender Peter Walker als „FCWler des Jahres“ gewählt. Schon vor 20 Jahren waren sie ganz nahe am Geschehen. Foto: Anita Reichart

Mit dem Entschädigungsrecht ist man selten, wenn überhaupt einmal konfrontiert. Heute würde ich einiges anders handhaben - ist Gott sei Dank vorbei.“ Der Bau der Anlage mit Clubheim, sämtlichen Außenanlagen wie Kommunikationsbereich, Kinderspielplatz, Kleinspielfeld und Rasen sowie des damaligen Hartplatzes sei in großer Harmonie abgelaufen.

Es habe nie Probleme gegeben, genügend Helfer zu motivieren, um die anstehenden Arbeiten zu bewältigen. „Man konnte den Eindruck haben, je größer die Aufgabe, umso einfacher war es, zu motivieren“, erinnerte sich Peter Walker. Mitgeholfen habe auch der damals überaus aktive Fanclub, und selbst aus dem Umfeld gab es Helfer, die sogar die Verantwortung für ganze Gewerke übernahmen. In nahezu 10.000 Stunden Eigenleistung und mit viel Idealismus konnten die Mitglieder des FCW das überdimensionale Projekt verwirklichen und sich aus der beengten Situation der Altanlagen befreien.

Unsere Empfehlung für Sie FC fördert Dorfgemeinschaft Das Clubheim wird zur einzigen Gaststätte in Wolterdingen Im „Sporthiisli“ wird so einiges für die Dorfbewohner geboten. Vor allem im Sommer geht es hoch her.

Ein zeitgemäßer Umbau des alten Clubheims wäre nicht möglich gewesen, da der zur Verfügung stehende Platz ungeeignet war. „Ganz zu schweigen von der dortigen Gefahr für Hochwasser, das alle zehn bis 15 Jahre, zuletzt 1990 und 1995, die Sportplätze beschädigt hatte“, so Walker. Nach fast zweijähriger Bauzeit wurde die schmucke Anlage mit dem „Sporthiisli“ dann am 16. Juli 2006 ihrer Bestimmung übergeben. Die Feierlichkeiten dauerten damals eine Woche. Kurz zuvor hatte der erste Spatenstich für das Rückhaltebecken stattgefunden. „Mit der Erstellung des neuen Kunstrasenplatzes 2020 unter der Leitung des damaligen Vorsitzenden Markus Langenbacher konnte noch das Sahnehäubchen auf unsere Anlage aufgesetzt werden“, fügte Peter Walker noch an.

Danke-Party

Unter dem Motto „20 Jahre Sporthiisli – Das muss gefeiert werden“ lädt der FCW-Förderverein am Samstag, 27. Juni, 20 Uhr, zur Sommernachtsparty ein. Cocktails, Bowle und Bier, Pizzen und Häppchen, aber auch Musik mit dem Duo Nashville warten auf Fans und Gäste. Einlass zur Veranstaltung ist ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. „Als kleine Aufmerksamkeit und Erinnerung an die schöne gemeinsame Zeit, wollen wir hiermit nochmals Danke sagen“, erklärt Ehrenvorsitzender Peter Walker.