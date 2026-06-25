SpVgg Schiltach wird 100: Diese legendäre Nummer 17 war gefürchtet

Mehr Party geht nicht: Pünktlich zum großen 100-jährigen Vereinsbestehen wurde die Spielvereinigung Schiltach Doppelmeister.

Unsere Redaktion wirft einen Blick auf die Spieler, die den Verein geprägt haben – unter anderem fallen die Namen Trautwein oder Schmider. An vier Tagen - von Freitag, 26. Juni, bis Montag, 29. Juni, wird dieser Anlass bei der Sportanlage Vor Kuhbach gebührend gefeiert (wir berichteten). Auftakt ist am Freitag, 26. Juni, um 17 Uhr mit dem Elfmeterturnier auf dem Sportplatz.

Ein Blick in die Geschichte des Vereins fördert durchaus Spannendes zutage. Die jüngste Doppelmeisterschaft der Fußballer um Trainer Nino Eisensteck ist bemerkenswert. Aber auch schon in früheren Jahren gab es viele Erfolge.

Gegründet wurde die SpVgg Schiltach am 25. September 1926 mit 29 Personen im Gasthaus „Sonne“. Gekickt wurde zwar schon früher, doch auf Initiative von Friedrich Joos, des späteren Ehrenvorsitzenden, wurde die Vereinsgründung realisiert. Als Vereinsfarben wurden rot und weiß gewählt.

Erste Erfolge

Der erste große Erfolg war die Bezirksmeisterschaft 1932 und der damit verbundene Aufstieg in die A-Klasse. Als „Grenzgänger“ wurde der Verein 1935 dem badischen Bezirk zugeordnet. Im Jahr 1937 wurde schließlich der Sportplatz auf der Kuhbacher Wiese geschaffen, nachdem zuvor auf der Weiherwiese gespielt wurde.

Während der Kriegsjahre ruhte der Sportbetrieb. Viele Spieler wurden zum Kriegsdienst eingezogen, einige kehrten nicht zurück. Die Spielvereinigung wurde im Jahr 1950 wieder neu gegründet.

1961 schrammte der Verein hauchdünn am Aufstieg in die Amateurliga vorbei, lediglich ein Punkt fehlte. Vorreiter war die Spielvereinigung in einem anderen Bereich: Auf Initiative des damaligen Jugendleiters Gerhard Köpfer wurde bereits 1969 eine Damenabteilung gegründet. Das Team wurde 1971 Gruppensieger im Fußballbezirk Offenburg, während die Herren in die C-Klasse abstiegen. Der Wiederaufstieg gelang zwei Jahre später.

1977 gründete sich unter der Leitung von Brigitte Habermehl die Frauen-Gymnastikgruppe. Ein Höhepunkt war 1984 das Spiel gegen den SC Freiburg, der damals allerdings noch nicht ganz auf dem heutigen Niveau war. Das kuriose Endergebnis lautete 4:15.

Das schmucke Sportheim – ein echter Prachtbau – wurde 1995 unter der Leitung von Adolf Haberer fertiggestellt. Es kostete 650.000 Mark. Der nächste sportliche Erfolg ließ nicht lange auf sich warten und so folgte 1998 die Meisterschaft in der Kreisliga B. 2001 gelang der Aufstieg in die Bezirksliga. Doch damit nicht genug: Nur ein Jahr später gelang der Durchmarsch in die Landesliga – der sportliche Höhepunkt in der Vereinsgeschichte.

2004 folgte der Bau des Kunstrasenplatzes. Die berüchtigte „Rote Erde“ – der Hartplatz – wurde zum Rasenplatz umgebaut. Die Projektleitung für den Umbau hatte Achim Hoffmann. Die Mitglieder packten kräftig mit an.

Bestplatzierung des Vereins

Die beste Platzierung der Vereinsgeschichte erreichte die SpVgg Schiltach im Jahr 2010, als der Verein in der Landesliga Südbaden Platz zwei belegte. Vor über 1000 Zuschauern musste man sich bei den Aufstiegsspielen zur Verbandsliga zu Hause allerdings dem FC Teningen mit 0:3 geschlagen geben, konnte aber mit einem 1:1 beim FC Radolfzell einen tollen Rundenabschluss feiern.

2012 – nach exakt zehn Jahren – ging es wieder eine Etage tiefer in die Bezirksliga und bereits ein Jahr später in die Kreisliga A.

Großartige Fußballer

In der Vergangenheit und Gegenwart hatte die SpVgg schon immer starke Fußballer – sei es Torjäger Thomas „Chips“ Matt, die legendäre 10 Marcel Heizmann, Dauerbrenner Dirk Flaig oder der langjährige Spielführer Mathias Stehle, der heute noch aktiv ist (über 750 Spiele für die SpVgg sowie Sportvorstand).

Schiltacher Spieler wie Oliver und Markus Trautwein oder Christian und Manuel Schmieder waren echte Identifikationsfiguren. Sie stiegen in die Landesliga auf.

Mathias Trautwein war ein Stratege mit seinem Markenzeichen, der legendären Nummer 17. Ein gefährlicher Stürmer war Jürgen Ehrhardt, der mittlerweile den SV Oberwolfach trainiert. Daniel „Remele“ Schmider ist mit 40 noch Aktiver und gerade in die Bezirksliga aufgestiegen. Christian Sum stand von der Jugend bis zum Karriereende in Schiltach zwischen den Pfosten. Er stieg zwei Mal auf, wurde aber leider beim Aufstiegsspiel zur Verbandsliga zur tragischen Figur.

Auch der aktuelle Spielertrainer Nino Eisensteck war bereits als junger Nachwuchskicker eine konstante Säule der Verteidigung, bevor er in höheren Klassen auswärts spielte.