Jubiläum in Nagold: „Wir begleiten Menschen auf einem Stück Lebensweg“

Seit fünf Jahrzehnten ist sie ein verlässlicher Anker in der ambulanten Pflege. Die Diakoniestation Nagold feiert in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag.
Jeden Tag unterwegs zu Menschen, die Unterstützung benötigen. Tausende Begegnungen im Jahr. Und seit fünf Jahrzehnten ein verlässlicher Anker in der ambulanten Pflege: Die Diakoniestation Nagold feiert ihr 50-jähriges Bestehen. Unter dem Leitwort „Wir begleiten Menschen auf einem Stück Lebensweg“ blickt die Einrichtung auf ihre Geschichte – und zugleich nach vorn.