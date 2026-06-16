Anzeige: Rheingaudi Festival in Rheinfelden

Auf dem Tutti-Kiesie-Areal herrscht vom 25. bis 27. Juni Partystimmung.
Unter dem Slogan „Das gigantische Festival in Südbaden“ begeistert das Rheingaudi Festival in Rheinfelden seit Jahren Jung und Alt gleichermaßen und vermittelt ein Open Air Sommer-Feeling, das zu einem ganz besonderen Erlebnis wird. Dafür verantwortlich ist nicht nur das musikalische Geschehen mit zahlreichen Live-Auftritten, sondern auch die Partymeile im Tutti-Kiesi-Areal, die geradezu zum Mitfeiern, Tanzen und Spaß haben einlädt.