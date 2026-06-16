Anzeige: Rheingaudi Festival in Rheinfelden

Unter dem Slogan „Das gigantische Festival in Südbaden“ begeistert das Rheingaudi Festival in Rheinfelden seit Jahren Jung und Alt gleichermaßen und vermittelt ein Open Air Sommer-Feeling, das zu einem ganz besonderen Erlebnis wird. Dafür verantwortlich ist nicht nur das musikalische Geschehen mit zahlreichen Live-Auftritten, sondern auch die Partymeile im Tutti-Kiesi-Areal, die geradezu zum Mitfeiern, Tanzen und Spaß haben einlädt.

In diesem Jahr lockt das Rheingaudi Festival vom 15. bis 27. Juni die Menschen in die Festival-Arena, wo sich international und national bekannte Bands, Schlagerinterpretinnen und Interpreten, renommierte DJ’s und eine Vielzahl an Event-und Partymachern ein Stelldichein geben. Ihren Auftakt nimmt die Rheingaudi am Donnerstag, 25. Juni ab 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) mit einer Tribute Night und einem legendären Auftritt von Alex im Westerland jenen vier Frankfurter Rockern, die mit einer explosiven Rockshow aufwarten und an den Charme der „Ärzte“ wie auch an die Spielfreude der „Toten Hosen“ erinnern. Zu einem weiteren Höhepunkt gerät am Donnerstagabend der Auftritt der Formation „Donnerbalken“ die ihr Herz an „die Größten“ der Hard-, Heavy-und Deutschrock-Szene verschenkt haben und ihre Fans in den Bann ziehen werden.

Unter dem Titel „Fässchtival of Beats“ und „Der Sommer ist zum Tanzen da“ startet der Festival-Freitag, 26. Juni, ab 18.30 Uhr ins nächste Vergnügen und lockt mit Interpreten wie dem DJ „Le Shuuk“, „Harris & Ford“, „Anna Reusch“, „Anina Owly & Thomas Klipps“ sowie dem Duo „2Mainstream“ zu einem Besuch im Tutti-Kiesi-Areal.

Die „Große Ballermann-Schlagerparty“ verspricht am Samstag, 27. Juni, ab 12.30 Uhr weitere ungetrübte Festival-Freuden für die bekannte Ballermann-Ikonen wie Ikke Hüftgold, Pepe Palme, Isi Glück, DJ Robin, B-Sito, DJ Dirk und viele andere auf der Festival-Bühne stehen und die Festmeile bei der Rheingaudi in einen Hexenkessel verwandeln werden.

Karten gibt es an der Tageskasse sowie im Vorverkauf im Autohaus Schultheiss in Maulburg, Gasthaus „Zum Kaiser“ in Karsau sowie Getränke Baumgartner ins Rheinfelden sowie online unter reservix.de und www.rheingaudi.de.