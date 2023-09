1 Seit sie 19 Jahre alt ist, arbeitet Sonia Leibhold für Peta. Foto: Janina Link

Die 21-Jährige Sonia Leibold stellt sich regelmäßig mitten in Fußgängerzonen mit einem Megafon auf. Einblicke in die Tätigkeit einer Peta-Aktivistin.









Als Sonia Leibold die ersten Worte in das Megafon spricht, hören sie sich noch etwas zögerlich an. Mitten in der Tübinger Fußgängerzone hat sie sich platziert, während um sie herum unzählige Passanten in Richtung des Marktes strömen. Sie beachten die zierliche blonde Frau nicht weiter. Nur hin und wieder erntet sie neugierige Blicke, hastig zugeworfen im Vorbeigehen.