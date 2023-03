DSDS – was in Erinnerung bleibt

Das erste Finale von „Deutschland sucht den Superstar“ lief am 8. März 2003 – vor genau 20 Jahren. Alexander Klaws ging aus dieser Staffel als Sieger hervor. Wir haben die Höhe- und Tiefpunkte aus 20 Jahren DSDS-Geschichte gesammelt.









20 Jahre ist es her, seit Alexander Klaws in einer weinroten Weste mit dem Song „Take Me Tonight“ auftrat und damit Sieger der ersten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wurde. 18 weitere sogenannte Superstars sollten ihm folgen – bis in diesem Jahr der 20. und voraussichtlich letzte Superstar gesucht und gefunden wird. Denn nach der Jubiläumsstaffel soll Schluss sein mit der Castingshow, wie RTL bereits bekannt gab.

Im November 2002 wurde die Castingshow von dem Fernsehsender RTL erstmals ausgestrahlt. Die Finalshow der Staffel am 8. März 2003 erreichte eine durchschnittliche Einschaltquote von 12,8 Millionen Zuschauern. Dabei war DSDS gar nicht die erste Castingshow im deutschen Fernsehen. Zwei Jahre zuvor waren bereits die „Popstars“ erfolgreich gestartet. Doch bei DSDS ging es von Anfang an nicht nur darum, Talente zu finden. Denn zum einen durfte das Fernsehpublikum sich per Anruf auch an der Abstimmung und damit an der Sendung beteiligen. Und zum anderen waren wohl auch die teilweise mehr als grenzwertigen Sprüche von Dauer-Jury-Mitglied Dieter Bohlen den Kandidaten und Kandidatinnen gegenüber Teil des Erfolgs.

Kaum jemand hätte damals wohl vermutet, dass das Format 20 Jahre überdauern würde. Zumal keiner der DSDS-Gewinner wirklich den Status eines Superstars erreicht hat. Doch so mancher Kandidat oder skurrile Auftritt sind in Erinnerung geblieben.

• Die erste Staffel von DSDS brachte neben Alexander Klaws auch Juliette Schoppmann und Daniel Küblböck hervor. Obwohl die ausgebildete Musicaldarstellerin Juliette Schoppmann lange Zeit als Favoritin galt, unterlag sie im Finale. Alexander Klaws kam beim Publikum einfach besser an. Drittplatzierter war Daniel Küblböck, der zwar nicht singen konnte, aber das Publikum mit seiner quirligen Art unterhielt. Nach dem Ende der ersten Staffel konnten Alexander Klaws und Daniel Küblböck tatsächlich mit ihren Songs in den deutschen Singlecharts punkten und landeten zeitweise sogar auf Platz eins. Alexander Klaws etablierte sich anschließend vor allem als Musicaldarsteller – zum Beispiel in der Rolle des „Tarzan“. Daniel Küblböck fiel vor allem noch durch seine Teilnahme in der ersten Staffel des Dschungelcamps auf. Seine Geschichte endete tragisch, als er im September 2018 als Passagier eines Kreuzfahrtschiffes vor Neufundland über Bord ging. Er wurde nur 33 Jahre alt.

• Zum Erfolg von DSDS trägt wohl auch bei, dass in den ersten Folgen jeder Staffel Scharen an jungen Menschen mit bescheidenen Gesangskünsten vorsingen wollen, nur um sich von Dieter Bohlen beleidigen zu lassen. Für dieses Phänomen steht wohl niemand so sehr wie Menderes Bagci, der 14 Jahre in Folge sein Glück bei der Castingshow versuchte. Spätestens im Recall scheiterte er immer. Doch dank seiner Hartnäckigkeit und seiner skurrilen Auftritte erlangte er ein bisschen Berühmtheit, sodass er 2016 an der RTL-Sendung „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ teilnehmen konnte und als Dschungelkönig daraus hervor ging. In unregelmäßigen Abständen tritt er in Jan Böhmermanns Sendung „ZDF Magazin Royale“ auf.

• Zu den bekannteren Gewinnern von DSDS gehört Mark Medlock, der 2007 die vierte Staffel für sich entschied. Der erklärte Liebling von Dieter Bohlen ist einer der erfolgreichsten Kandidaten der DSDS-Geschichte – und gleichzeitig auch eine tragische Figur. Nach seinem Sieg arbeitete er weiter mit Bohlen zusammen. Seine Debütsingle „Mr. Loney“ sowie sein erstes Album „Now or Never“ landeten sofort auf Platz eins der Charts und wurden mit Platin ausgezeichnet. Auch ein zweites Album war erfolgreich. Im Jahr 2011 beendeten Bohlen und Medlock dann ihre Zusammenarbeit. Danach blieben die Erfolge aus und Medlock geriet nur noch wegen einiger Polizeidelikte in die Schlagzeilen. Inzwischen hat er sich weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

• In der Geschichte von DSDS haben sich auch einige Teilnehmende ineinander verliebt. Dabei bleibt aber vor allem eine Liebesgeschichte in Erinnerung: Sarah Engels und Pietro Lombardi lernten sich 2011 in der achten Staffel kennen und lieben. Da passte es gut, dass die beiden auch im Finale gegeneinander – beziehungsweise miteinander im Brautpaar-Outfit – antreten mussten. Zur Krönung ließ RTL das Paar durch einen riesigen Ring laufen. Dass Lombardi den Sieg für sich entschied, konnte das junge Glück nicht trüben. Die beiden gaben sich tatsächlich 2013 das Ja-Wort, zwei Jahre später kam der gemeinsame Sohn Alessio zur Welt. Da das Paar seine Liebesbeziehung schon in Reality-Formaten vermarktete, wurde auch die Trennung im Jahr 2016 öffentlich ausgetragen. Inzwischen sind sie jedoch mit neuen Partnern liiert.

• DSDS ist untrennbar mit Dieter Bohlen verbunden. Während an seiner Seite unzählige Jury-Mitglieder kamen und gingen, blieb Dieter Bohlen und prägte die Show mit seinen Sprüchen – die meist unter der Gürtellinie waren. Zu den Tiefpunkten der DSDS-Geschichte gehörte auch sein sang- und klangloser Abschied von der Sendung im Jahr 2021. RTL wollte die Sendung familientauglicher gestalten. Dieter Bohlen tauchte daraufhin bei den Liveshows der noch laufenden Staffel nicht mehr auf – offiziell krankheitsbedingt. Im darauffolgenden Jahr übernahm dann Florian Silbereisen Bohlens Part – und scheiterte. Für die aktuelle Staffel holte RTL Bohlen wieder zurück. Ohne ihn funktioniert die Sendung nicht, mit ihm jedoch auch nicht mehr. Deshalb soll nach der Jubiläumsstaffel auch Schluss sein mit der Suche nach dem Superstar.