In Villingen-Schwenningen kam es am Dienstagmorgen zu einer größeren Polizeiaktion. Die Ermittlungsbehörden hatten es dabei auf die Rauschgiftkriminalität abgesehen.

Gegen 6 Uhr dürfte es für einige mutmaßliche Kriminelle in der Doppelstadt ein böses Erwachen gegeben haben. Kriminalpolizei und Kräfte der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit (BFE) stürmten die Wohnungen von insgesamt 16 Verdächtigen in VS, der Region und darüber hinaus. Dies bestätigt Polizeisprecher Jörg Kluge auf Anfrage unserer Redaktion.

„Es handelt sich dabei um eine größere Aktion gegen Rauschgiftkriminalität unter Federführung der Kriminalpolizeidirektion Rottweil“, so Kluge. Den Vormittag über waren mehrere Objekte durchsucht worden, unter anderem offenbar in der Bertholdstraße und in der Dattenbergstraße in Villingen. Dort waren maskierte Einsatzkräfte der BFE vor Ort.

Durchsuchungen soll es auch in weiteren Orten im Schwarzwald-Baar-Kreis sowie in den Landkreisen Tuttlingen, Konstanz sowie Böblingen gegeben haben. Weitere Einzelheiten zu der Durchsuchungsmaßnahmen liegen allerdings noch keine vor. Nach Angaben von Kluge werden sich die Ermittlungsbehörden in einer gemeinsamen Pressemitteilung an die Öffentlichkeit wenden.