1 Der Inzidenzwert für den Landkreis Calw liegt jetzt bei 49,6. (Symbolfoto) Foto: Fabian Strauch/dpa

Im Landkreis Calw wurden am Mittwoch nach Angaben des Calwer Landratsamtes 16 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet.

Kreis Calw - Jeweils vier Neuinfektionen gibt es in Calw und Nagold, jeweils zwei sind es in Neubulach und Ebhausen. Jeweils eine Neuinfektion wird aus Haiterbach, Neuweiler, Oberreichenbach und Wildberg gemeldet. Bei den bestätigten Fällen der letzten zehn Tage gibt es in Calw mit 46 die meisten, 13 sind es in Nagold. Der Inzidenzwert für den Landkreis Calw liegt jetzt bei 49,6.

Aktuell befinden sich in den Kliniken im Landkreis Calw acht Personen, die positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet wurden, in stationärer Behandlung – drei davon auf der Intensivstation.