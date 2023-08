Bei einem Unfall in Albstadt-Ebingen ist am Sonntag ein 14-jähriger Fahrradfahrer schwerst verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall in der Straße "Unter dem Malesfelsen". Der Jugendliche und ein Freund waren auf ihren Rädern auf dem Gehweg stadtauswärts unterwegs, als zunächst der Freund und dann auch der 14-Jährige unmittelbar vor einem geparkten Lkw auf die Straße wechselten. Beide achteten nicht auf den Verkehr. Eine 29 Jahre alte Autofahrerin erfasste den 14-Jährigen mit ihrem Mazda. Dieser wurde so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Er hatte keinen Helm getragen.

Eine ebenfalls im Mazda sitzende 31-Jährige wurde durch Glassplitter leicht verletzt. Sie erlitt zudem einen Schock, konnte aber vom Rettungsdienst vor Ort ambulant behandelt werden.

Sachverständiger soll Unfallhergang klären

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde von der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen. Der Rettungsdienst war mit zwei Notärzten, einem Rettungswagen, einem Krankentransportwagen und einem Rettungshubschrauber im Einsatz. Zur Unterstützung der Unfallaufnahme war auch die Feuerwehr vor Ort.