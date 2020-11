12-Jähriger tödlich verletzt Tragischer Unfall auf B 27 bei Rottweil

Rottweil - Laut ersten Informationen der Polizei waren zwei Kinder im Alter von 12 Jahren gegen 17 Uhr auf der B 27, der Nordumfahrung von Rottweil zwischen dem Kreisverkehr in Richtung Villingendorf und der sogenannten Nepomuck-Brücke unterwegs, als es zu dem tragischen Unfall kam.

Aufgrund der Spurenlage fuhr der Radfahrer zusammen mit einem weiteren 12-jährigen Radfahrer auf der B 27 in Richtung Balingen. Der tödlich verletzte Junge wurde von hinten durch einen heranfahrenden Pkw erfasst und nach rechts in den Straßengraben geschleudert. Seine Verletzungen waren so schwer, dass jede Hilfe zu spät kam.