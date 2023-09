Ein 26-jähriger Motorradfahrer ist am Mittwochabend nach einem Verkehrsunfall mit einem weiteren Motorradfahrer schwerverletzt von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.



Der 42-jährige Motorradfahrer war gegen 18.15 Uhr von der "Otto-Hahn-Straße" bei Bisingen kommend nach links auf die L 291 in Richtung Ortszentrum abgebogen. Wie die Polizei berichtet, übersah er den vorfahrtsberechtigten 26-jährigen Motorradfahrer, der von links kommend in Richtung Grosselfingen unterwegs war. Die Biker stießen zusammen, der 26-Jährige sützte von seiner Harley-Davidson und rutschte mit seiner Maschine in den Straßengraben.

Nach einer Erstversorgung vom Notarzt wurde er in ein Krankenhaus geflogen, der 42-Jährige mit leichten Verletzungen mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abtransportiert.

Neben einem Großaufgebot des Rettungsdienstes war die Feuerwehr ebenfalls an die Unfallstelle ausgerückt. Während der Unfallaufnahme, der Versorgung der Verletzten sowie dem Abtransport der Fahrzeuge war die Landstraße bis 20.15 Uhr beidseitig gesperrt.