Zwei Autos sind am Dienstagvormittag in der Friedrichstraße in Ebingen zusammengestoßen.

Kurz vor 10 Uhr befuhr eine 60 Jahre alte Frau mit einem Kia die Schützenstraße in Richtung Friedrichstraße. Nachdem sie an der dortigen Stopp-Stelle angehalten hatte, fuhr sie in den Kreuzungsbereich ein, worauf es zum Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden Peugeot einer 63-Jährigen kam. Deren Auto wurde dabei derart beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Es entstand Blechschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.