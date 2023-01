2 Willy Christ in seinem Salon Foto: Baiker

Mit der Schließung des Friseursalons Christ zum Dezember 2022 ging in Mühringen nach 100 Jahren eine Ära zu Ende.















Link kopiert

Horb-Mühringen - Schon die Vorfahren der Familie Christ in Tübingen waren Friseure. 1896 zog Josef Christ senior nach Horb, um dort einen Friseursalon zu errichten. Aber er erkannte schnell, dass Horb nicht geeignet war – gab es doch zu wenig Kundschaft. Deshalb zog er nach Mühringen um. Mühringen war damals eine wirtschaftliche Hochburg und hatte das doppelte Steueraufkommen im Vergleich zu Horb.

Am 1. Januar 1923 meldete er seinen Betrieb bei der Handwerkskammer an. Damals war der Friseur nicht ausschließlich stationär, sondern hatte seine Kundschaft auch in Ahldorf und Bad Imnau. Er war immer unterwegs.

1966 den heutigen Salon eingerichtet

Die nächste Generation, Josef Christ junior, übernahm 1. Januar 1957 das Geschäft. Er hatte die Ausbildung beim Friseurgeschäft Ulrich in Horb gemacht und auch seine Meisterprüfung abgelegt. Am 30. Mai 1957 ließ er seinen Betrieb bei der Handwerkskammer eintragen. 1966 baute er seinen Betrieb um zu dem Friseursalon, wie er heute existiert.

Moderne Einstellung

Die nächste Generation mit Willy Christ übernahm das Geschäft 1984. Er erinnert sich noch. Mit 15 hat er mit der Ausbildung zum Friseur begonnen, dies bei seinem Vater Josef Christ junior. Dieser arbeitete bis zum Rentenalter von 67 Jahren. Bei einschlägigen exzellenten Friseurgeschäften in Hamburg und Stuttgart hatte Willy Christ immer wieder im Rahmen von Kursen hineingeschnuppert und sich so weitergebildet.

Dies führte auch dazu, dass schon vor 20 Jahren Terminvergaben zum Haarschneiden über das Internet in dem Salon normal waren. Über die Berufsgenossenschaft ließ sich Christ zum Berater für Arbeitssicherheit ausbilden und hatte so die Gelegenheit, in viele Friseur-Salons Einblick zu nehmen. Vor allem der Umgang mit der Kundschaft war ihm ein Anliegen.

Willy Christ erinnert sich noch, dass aus Mühringen oft mehrere Generationen einzelner Familien zu seiner Kundschaft gehörten.