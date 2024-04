Der VfB Stuttgart hat sich am Samstagabend auswärts einen knappen Sieg gegen Borussia Dortmund erkämpft. Mit 1:0 (0:0) hat das Team wichtige Punkte im Rennen um die Champions-League-Plätze geholt. Dortmund hingegen steht derzeit nicht mehr auf einem der ersten vier Ränge, die für den beliebten Wettbewerb qualifizieren.

Die beiden Mannschaften waren über lange Strecken des Spiels ebenbürtig. In der ersten Halbzeit fielen keine Tore, weil dafür auch die Chancen fehlten. Den einzigen Treffer erzielte Serhou Guirassy in der 64. Minute nach einem elegant vorgetragenen Konter. In der 96. Minute vergab Guirassy eine große Chance zum 2:0.

VfB holt dritten Sieg der Saison gegen den BVB

Der VfB holte vor 81.365 Zuschauern im ausverkauften Signal Iduna Park den dritten Sieg der Schwaben in dieser Saison gegen den BVB, der in der Tabelle auf Rang fünf abrutschte und RB Leipzig an sich vorbeiziehen lassen musste. Dortmund verpatzte damit auch die Generalprobe für das Viertelfinal-Hinspiel der Champions League am Mittwoch bei Atlético Madrid.

Stuttgart gelang dagegen ein weiterer großer Schritt Richtung Königsklasse. Durch den fünften Bundesliga-Auswärtssieg in Serie beträgt der Vorsprung des Tabellendritten auf den BVB nun bereits sieben Zähler.