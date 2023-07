Die Fußballer der TSG Balingen starteten am Montag mit der Vorbereitung auf die Saison in der Regionalliga und das DFB-Pokal-Spiel gegen den VfB Stuttgart. Mit dabei waren insgesamt 27 Spieler.

Um 18.25 Uhr versammelte Martin Braun seine Mannschaft am Montagabend im Kreis. Nach einer kurzen Ansprache ging es für die insgesamt 27 Spieler ans Aufwärmen – anschließend standen Passspiel, Koordination und Stabilisationsübungen auf dem Programm. Unter den Spielern herrschte gute Stimmung, immer wieder waren lachende Gesichter zu sehen.

Levis Schaber mit dabei

Bis auf Luca Kölsch standen alle Akteure des Kaders auf dem Rasen, zudem war mit Levis Schaber ein Trainingsgast dabei. Der 19-Jährige spielte in der abgelaufenen Saison für die U19 des 1. FC Heidenheim. Sowohl Schaber als auch die TSG seien an einer Zusammenarbeit interessiert, erklärte Geschäftsführer Jonathan Annel am Rande des Trainings. „Wir haben im Vorfeld bereits Gespräche geführt und beschlossen, dass er beim Trainingsauftakt mal dabei ist.“

DFB-Pokal als Ansturm

Los geht die Saison in der Regionalliga am ersten August-Wochenende. Eine Woche später steht für die TSG sicherlich das Highlight schlechthin an – im DFB-Pokal geht es gegen den VfB Stuttgart. Cheftrainer Martin Braun erklärt: „Die Vorbereitung verändert sich dadurch nicht. Aber es ist natürlich ein schönes Ziel für jeden Spieler und hilft, sich auch mal zu überwinden. Dort will sicher jeder dabei sein.“

Trainer Martin Braun mit den beiden internen Neuzugängen Duha Dogan (links) und Silas Bader Foto: Kara

Während es bei vielen anderen Regionalligisten Zu- und Abgänge in fast zweistelliger Anzahl gibt, bleibt der TSG-Kader wie bereits berichtet fast zusammen. „Ich hätte es schon für möglich gehalten, dass noch der ein oder andere Spieler mehr geht. Aber es wissen schon auch alle Jungs, was sie bei uns haben. Wir freuen uns natürlich darüber“, so Braun.

Eine große Kennenlernphase brauche es daher nicht, was der ehemalige Profi durchaus als Vorteil sieht: „Jeder kennt den anderen bereits, weiß um seine Stärken und Schwächen. Auf der anderen Seite bedeutet es auch, dass die Entwicklung aus uns selber heraus kommen muss. Jeder Spieler sollte versuchen sich weiter zu verbessern.“

Marksteiner als Nummer zwei

Gelungen ist dies in der vergangenen Saison offenbar Thilo Marksteiner. Der 20-Jähriger Torhüter, der bisher noch ohne Einsatz in der vierten Liga ist, wird die Rolle der „Nummer zwei“ von Plator Gashi übernehmen. „Er hat sich sehr gut entwickelt, wir haben da ein gutes Gefühl“, gibt es auch lobende Worte von Braun. Eigengewächs Duha Dogan wird das Torhüter-Trio komplettieren.

Mehrere Optionen

Braun erläuterte auch seine Gedankenspiele, wie Laurin Curda ersetzt werden soll. Der 21-jährige Neu-Paderborner, der im ersten Test des Zweitligisten gleich eine Torvorlage beisteuerte, war eine feste Bank auf der rechten Seite. „Nyami (Anm. d. Redaktion: Nyamekye Awortwie-Grant ) kann da gut spielen, es ist auch eine Chance für ihn. Dann gibt es Sascha Eisele, Moritz Kuhn, Elias Wolf und bei offensiverer Auslegung auch Henry Seeger oder Pedro Almeida Morais.“

Info: Der Fahrplan zur Vorbereitung

Vom 7. bis 11. Juli fahren die Kreisstädter ins Trainingslager nach Südtirol. „Das ist natürlich super, dass wir dort wieder hingehen. Es war schon letztes Jahr top“, so Braun. Dort wird es auch ein Testspiel gegen den Schweizer Erstligisten FC Lugano geben. Am 17. Juli wird in Bochingen gegen den FC 08 Villingen getestet. Am 22. Juli steigt die erste Pokalrunde, einen Tag später wird es in Balingen ein Blitzturnier mit dem SC Freiburg II und FC Holzhausen geben.