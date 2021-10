Oberliga-Auswärtsspiel Liveticker: SSV Reutlingen gegen FC 08 Villingen

Der FC 08 Villingen kämpft in der Oberliga Baden-Württemberg um den Anschluss an die Tabellenspitze. Jetzt geht es im Nachholspiel zum SSV Reutlingen. Doch die Trauben im Stadion an der Kreuzeiche hängen hoch.