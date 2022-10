1 Robert Klauß muss seine Koffer beim 1. FC Nürnberg packen. Foto: dpa/Daniel Karmann

Der 1. FC Nürnberg hat sich von Trainer Robert Klauß getrennt. Der Verein reagiert damit auf die anhaltende Ergebniskrise. Wer das Team aus Franken jetzt übernehmen soll.















Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg hat auf die anhaltende Ergebniskrise reagiert und sich von Trainer Robert Klauß getrennt. Der 37-Jährige wurde laut einer Mitteilung der Franken „am späten Sonntagabend von seinen Aufgaben entbunden“.

Am Nachmittag hatte der Club 0:3 beim Karlsruher SC verloren, es war die vierte Pleite in den jüngsten fünf Spielen. Der Altmeister hinkt als Tabellen-14. nur zwei Punkte vor den Abstiegsrängen weit hinter den eigenen Ansprüchen her.

Dieter Hecking: Entscheidung war „unumgänglich“

Klauß verabschiedete sich am Montagmorgen nach knapp zweieinhalb Jahren von der Mannschaft. „Wir bedauern diese Entscheidung, aber sie ist unumgänglich gewesen“, sagte Sportvorstand Dieter Hecking: „Die Art und Weise, wie die Mannschaft in Karlsruhe, aber auch schon in einigen Spielen zuvor aufgetreten ist, war nicht akzeptabel.“

Bis auf Weiteres werden die beiden Co-Trainer Ersan Parlatan und Frank Steinmetz das Team betreuen.