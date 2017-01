Wolfach Brand: Ferienheim Moosenmättle brennt fast vollständig ab

Lichterloh stand das beliebte Ferienhaus Moosenmättle am gestrigen Donnerstag morgens um halb vier Uhr in Flammen, als die Feuerwehren der Umgebung zu diesem Großeinsatz alarmiert wurden. Mit zehn Löschfahrzeugen rückten insgesamt 85 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Wolfach, Hausach, Gutach und Zell am Harmersbach an. Auch die Polizei aus Wolfach und Haslach sowie das Rote Kreuz eilten zur Unglücksstelle.

Von 4 bis 8 Uhr morgens mussten die Einsatzkräfte intensiv den Flammenherd bekämpfen. Das dreiteilige, rund 30 Meter lange Gebäude stand im vorderen und mittleren Trakt komplett in Vollbrand. Als das Ausmaß des Unglücks klar war, wurde auch die Feuerwehr aus Lauterbach an den Brandort gerufen, weiß Kommandant Markus Pfundstein. Zwar gibt es die frühere "Löschgemeinschaft Fohrenbühl", zu der einst auch die Schramberger gehörten, nicht mehr, doch aufgrund der geografischen Struktur sei dies im Alarmplan so hinterlegt. Die Lauterbacher unterstützten ihre Kollegen aus dem Ortenaukreis zunächst bei der Wasserversorgung: Sie halfen, die rund 15 Zentimeter dicke Eisdecke des Löschweihers zu öffnen.

Doch da dieses Wasser nicht ausreichte, unterstützten die Lauterbacher mit ihrem Tanklöschfahrzeug im Hinblick auf die Wasserversorgung: Sie fuhren ebenfalls im Pendelverkehr zur Kirnbacher Halle, wo aus der öffentlichen Versorgung Wasser entnommen wurde. Darüber hinaus waren vier Atemschutzgeräteträger der Lauterbacher Wehr ebenfalls zur Ablösung ihrer Ortenauer Kollegen im Einsatz. Die Wehren hatten große Probleme, den Brandort überhaupt zu erreichen. Die Anfahrt über die engen, verschlungenen Wege zum Freizeitheim sei bei der Eisglätte problematisch gewesen, teilt Wolfgang Drescher von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Offenburg mit. Nur mit Schneeketten habe es geklappt, war von der Feuerwehr zu erfahren.