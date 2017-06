Steinach Windpark Kambacher Eck

Acht Minuten dauert das, die winzige Förderkabine bewegt sich wie im Schneckentempo Meter um Meter im Turm nach oben. Stück für Stück wird der Turm schmaler, die Wände rücken immer näher. Das letzte Stück bis hinauf zum Maschinenraum muss man dann tatsächlich klettern. Über eine Hühnerleiter geht es viele Stufen hinauf bis zur Technikzentrale hoch über dem Boden. Dort geht es eng zu. Jeder Meter Raum wird genutzt.

Plötzlich öffnet sich eine Luke zum Himmel. Eine schmale Leiter führt nach oben – und hinaus auf das Dach des Maschinenraums, die halbrunde Nabe, an der die drei Rotorenblätter mit ihren jeweils rund 60 Metern Länge hängen. Ein kurzes Überlegen, ein Zögern, dann siegt die Neugier und man steht ganz im Freien, nur gesichert durch einen Haken. Links und rechts, in wenigen Zentimetern, geht es 150 Meter senkrecht nach unten. Doch die Aussicht ist fantastisch. Selbst bei wolkigem Himmel sieht man weit in den Schwarzwald hinein, in die Rheinebene. Festhalten ist jetzt Pflicht, denn das Windrad schwankt, obwohl es abgestellt ist. Wie auf einem Schiff bei leichtem Wellengang. Ganz gemächlich drehen sich die Rotorenblätter an einem vorbei, im Zeitlupentempo. "Wenn die Maschinen laufen, geht es hier oben deutlich heftiger zu", weiß Techniker Achim Mezger. Dann schwankt der Turm gut und gerne zweieinhalb Meter hin und her. Dann sind aber selbst die Windrad-Mitarbeiter längst wieder unten auf sicherem Boden. Das ist auch ihnen zu heftig.

Anlagen: Der Windpark Kambacher Eck besteht aus vier Anlagen vom Typ Enercon-E115 mit einer Nabenhöhe von 149 Metern. Sie haben eine Leistung von drei Megawatt. Sie sind die ersten E115-Anlagen im Schwarzwald.

Bauzeit: Baubeginn war im September 2015, fertiggestellt und in Betrieb genommen wurden die Anlagen im ersten und zweiten Quartal 2016.

Investition: Die Badenova hat insgesamt 22 Millionen Euro in den Windpark investiert. Rund 500 000 Euro davon entfielen auf Ausgleichsmaßnahmen.

Erzeugung: Der Windpark erzeugt 28 Millionen Kilowattstunden Strom jährlich.

Gewicht: Eine Windkraftanlage wiegt rund 2000 Tonnen. Das Fundament ist drei Meter tief und hat einen Durchmesser von 23 Metern. (lmk)