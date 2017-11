Offenburg Verkehr rollt endlich auf vier Spuren

Die nun fertiggestellte Baumaßnahme umfasst den Ausbau der B 33 zwischen Offenburg-Elgersweier und der Nordspange Gengenbach auf einer Länge von rund 5,4 Kilometern. Die Gesamtkosten belaufen sich laut Ministerium voraussichtlich auf rund 20 Millionen Euro und werden fast ausschließlich vom Bund finanziert.

INFO

Nun geht es im Osten weiter

Der Streckenabschnitt zwischen Offenburg-Elgersweier und Gengenbach ist fertig, nun geht es östlich davon weiter: Das Regierungspräsidium (RP) Freiburg hat als Planfeststellungsbehörde den Erörterungstermin für den Ausbau der B 33 zwischen Gengenbach-Nord und Gengenbach-Süd festgelegt – in Abstimmung mit den beteiligten Kommunen: der Gemeinde Berghaupten und der Stadt Gengenbach. Der Termin findet am Montag, 11. Dezember, ab 9 Uhr in Berghaupten statt und wird sich wahrscheinlich in den Nachmittag hinein erstrecken, wie das RP mitteilt. Auf Einzelheiten zu Zeit und Ort soll in den Amtsblättern von Gengenbach und Berghaupten hingewiesen werden.