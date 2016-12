Lahr Lob vom Weihnachtsmann

Lahr. 71 Kindergartengruppen und Grundschulklassen haben am ersten Adventssamstag mit viel Kreativität und Originalität Christbäume in der Lahrer Innenstadt geschmückt. Seitdem spiegelt jedes Bäumchen die kindliche Vorfreude auf Weihnachten wider. Da wehen Schneemänner im Wind, Weihnachtsmänner, das Christkind und die unterschiedlichsten Sterne baumeln an den Zweigen. Girlanden, Kugeln, Zuckerstangen, Schneeflöckchen und Rentiere, alle in aufwendiger Bastelarbeit von den Kindern und Schülern gefertigt, verschönern das Grün. Die Vielzahl der Bastelideen zeigt sich obendrein an einem Gemeinschaftsbaum beim Adventstreff auf dem Schlossplatz.

Für ihren Basteleinsatz und den weihnachtlichen Schmuck in der Stadt gab es für jede Gruppe 50 Euro von einem Mitglied der Werbegemeinschaft, das die Patenschaft für den Baum übernommen hatte. Nun haben sieben Vertreter der Lahrer Werbegemeinschaft die Bäumchen zusätzlich bewertet und Punkte für Kreativität, Idee und Gesamteindruck vergeben. Die besten Drei der beteiligten Gruppen der Kindergärten, der ersten und zweiten Klassen sowie der dritten und vierten Klassen wurden für den schönsten Christbaumschmuck belohnt.

Der Lahrer Weihnachtsmann hat am Samstag die Gewinnergruppen prämiert. Und wenn ein Weihnachtsmann am Mikrofon steht, werden zum Mikrotest nicht einfach ein paar Zahlen genannt, sondern die Rentiere des Weihnachtsschlittens durchgezählt. "Ein Rentier, zwei Rentiere ...", nachdem alle da waren, überreichte der Weihnachtsmann jeder prämierten Gruppe und Klasse einen 50-Euro-Geschenkgutschein der Werbegemeinschaft.