Offenburg Anschlagsdrohung: Ist Angeklagter schuldfähig?

Dem 24-Jährigen wird zur Last gelegt, im März diesen Jahres mehrere Videos in einem geschlossenen Chat des sozialen Netzwerks Facebook veröffentlicht zu haben. Darin hatte er laut Staatsanwaltschaft angekündigt, dass er "in kurzer Zeit" einen islamistisch motivierten Anschlag auf die Offenburger Disco verüben und dort Menschen töten werde. Damit habe der Angeklagte eine "Störung des Gefühls der Rechtssicherheit" und eine allgemeine Beunruhigung der Bevölkerung in Kauf genommen. Die Veröffentlichung des Videos, in dem er sich in deutscher, russischer und französischer Sprache äußerte und häufig "Allahu Akbar" ("Gott ist groß") schrie, führte prompt zu einem Großeinsatz der Polizei. Sicherheitshalber räumte sie mit zahlreichen Einsatzkräften den von 300 Gästen besuchten Club.

Angeklagter räumt Drogenkonsum ein

Der 24-Jährige ist in Tschetschenien geboren, zog 2005 mit seinen Eltern und Geschwistern zuerst nach Polen und kam 2011 mit seinem Vater nach Straßburg. Dort besuchte er eine Schule, allerdings ohne einen Abschluss zu machen, und fand vier Monate lang Beschäftigung als Lagerarbeiter. Durch eine Freundin, bei der er auch wohnte, kam er dann nach Offenburg, wo er arbeitslos war. Dort lebte er von monatlich 350 Euro staatlicher Unterstützung.