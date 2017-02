Offenburg 61-Jähriger wird nach Brand vermisst

Der Grund dafür, dass es sich so rasch über alle zweieinhalb Stockwerke habe ausbreiten können, sei die Holztreppe in einem der beiden Treppenhäuser gewesen. Das auf ihren Stufen seit Jahrzehnten aufgebrachte Bohnerwachs habe dazu geführt, dass die Treppe sehr schnell in Flammen stand – und kurz danach auch der Dachstuhl. Dieser brannte beim Eintreffen der Löschzüge zehn Minuten nach dem Alarm lichterloh. Das Haus sei von vier Trupps mit Atemschutzmasken viermal durchsucht worden, um ganz sicher zu gehen, dass sich keine Bewohner mehr im Gebäude befinden. 35 Männer waren dort gemeldet, 28 von ihnen seien zum Zeitpunkt des Brands im Wohnheim gewesen.

Am Sonntagmorgen sei dann bei einer Begehung die Entscheidung gefallen, das weiterhin brennende Gebäude abzureißen. Damit sind von 170 kommunalen Notunterkünften der Stadt Offenburg mittlerweile bereits 47 ein Raub der Flammen geworden, wie die Verwaltung mitteilt.

Die meisten Bewohner waren noch in der Nacht vom DRK und vom Ursula-Heim versorgt und in Unterkünfte in der Lise-Meitner-Straße gebracht worden. Manche verloren sämtliches Hab und Gut bei diesem Brand, und einigen widerfuhr dies sogar schon zum zweiten Mal in ihrem Leben. Schreiner versprach ihnen unbürokratische und nachhaltige Hilfe durch die Stadtverwaltung.

Der Caritasverband und das St. Ursula-Heim haben inzwischen um Geldspenden für die Opfer des Brandes gebeten. Jeder Euro werde direkt bei den Betroffenen ankommen und diene vor allem der Wiederbeschaffung persönlicher Gegenstände, wie Andreas Hillebrandt vom Caritasverband betont. Bankverbindung: Caritasverband Offenburg-Kehl, IBAN: DE18 6645 0050 0000 0596 85, Sparkasse Offenburg-Ortenau, Stichwort: "Brand Rheinstraße"