Lahr A 5 wird aufwendig saniert

Staugefahr bestehe insbesondere zwischen dem 6. und 8. März in Richtung Karlsruhe sowie zwischen dem 9. und 11. März in Richtung Basel, weil wegen des Aufbaus der Baustelleneinrichtung für jeweils drei Tage nur je ein Fahrstreifen zur Verfügung stehen werde. Dies teilte das Regierungspräsidium (RP) Freiburg am Dienstag mit.

Zudem will das RP ab Ende März noch einen weiteren Abschnitt der A 5 zwischen Offenburg und Lahr in Angriff nehmen, der ebenfalls Anfang Dezember fertig sein soll. Insgesamt investiere der Bund rund 25 Millionen Euro in die beiden Abschnitte.

Wie ist der Zustand dieses Bereichs?