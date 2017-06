Hornberg Niederwasser: Wie geht es nach Brand weiter?

Ein mehr als 300 Jahre altes Hofgebäude stand am Dienstag vergangener Woche im Hornberger Ortsteil Niederwasser in Flammen. Das Gebäude war seit circa acht Jahren unbewohnt, sodass weder Menschen, noch Tiere verletzt wurden. Auch griff das Feuer nicht auf die umliegenden Gebäude des Oberhippensbachhof über, wie dem Wohnhaus der Familie Hock, Ferienwohnungen oder dem Tiergehege. An dem Einsatz waren mehr als 80 Einsatzkräfte aus dem Ortenaukreis und Schwarzwald-Baar-Kreis beteiligt. Durch den Brand ist ein Schaden von circa 350 000 Euro entstanden (wir berichteten).

Die Ursache der verheerenden Feuers ist weiterhin noch nicht geklärt, berichtet die Polizei jetzt in einer Mitteilung. Das Hofgebäude wurde am vergangenen Dienstag von einem Sachverständiger geprüft. Dabei erschwerten jedoch die enormen Brandzehrungen am Gebäude seine Arbeiten. Aufgrund dessen kann laut Polizei momentan lediglich angenommen werden, dass die Brandentstehung im Bereich der Tenne zu suchen ist. Diese sei elektrifiziert gewesen, was einen technischen Defekt als Ursache vermuten lässt. Anhaltspunkte für eine Fremdeinwirkung gibt es nicht.

In Hornberg herrscht große Anteilnahme mit der Familie Hock, die den Oberhippensbachhof bereits in der 14. Generation bewohnt. Bei der Gemeinderatssitzung am Dienstag dankte Bürgermeister Siegfried Scheffold allen Einsatzkräften, die beim Löschen des Großbrands beteiligt waren. "Dem beherzten und entschlossenen Eingreifen der beteiligten Einsatzkräfte" sei es zu verdanken, das die Nebengebäude des Hofguts vor einem Übergreifen der Flammen bewahrt wurde, so Scheffold in einer Mitteilung.