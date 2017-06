Haslach Getötete Frau - Freund kommt vor Gericht

Dieser sitzt seit dem 24. Februar in Untersuchungshaft. Nachdem die Polizei an diesem Tag die Leiche der 36-Jährigen gefunden hatte, hatten die Beamten den Mann in der Nähe des Haslacher Polizeireviers festnehmen können.

Streit eskaliert

Wie die Staatsanwaltschaft Offenburg am gestrigen Montag mitteilte, hat sie nun vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Offenburg Anklage gegen den jetzt 38 Jahre alten Mann erhoben. "Ihm wird vorgeworfen, bei einem Streit am Abend des 23. Februar seine Lebensgefährtin in der gemeinsamen Wohnung am ganzen Körper geschlagen und getreten zu haben", heißt es in der Pressemitteilung. Die Frau habe dadurch unter anderem zahlreiche Einblutungen und einen Rippenbruch erlitten.