1 Die starke Beschleunigung und das höhere Gewicht machen Pedelec-Fahren anders als herkömmliches Radfahren. Darum bietet der Ortenaukreis in diesem Jahr wieder Fahrsicherheitstrainings für Senioren an. Foto: Seidel

Das "Radspaß-Training" geht in der Ortenau in die zweite Runde: Nachdem 2021 rund 240 Teilnehmer ein Fahrsicherheitstraining für Pedelecs absolviert hatten, bietet der Kreis ab April wieder Kurse an – Anmeldungen sind ab sofort möglich.















Ortenau - Auf Initiative des Seniorenrats Ettenheim und in Kooperation mit dem Fachbereich der Gesundheitsförderung "Gesund älter werden" des Landratsamts sowie dem Kreisseniorenrats ist das Programm "Radspaß sicher e-biken" im vergangenen Jahr in der Ortenau gestartet. Ziel des landesweiten Radprojekts des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) und des Württembergischen Radsportverbands ist es, Radfahrer durch spezielle Trainings Sicherheit in kritischen Situationen, Souveränität im Straßenverkehr und Fahrspaß zu vermitteln, informiert das Landratsamt.

"Die Zahl der E-Bikes auf den Straßen steigt. Laut der deutschen Fahrradindustrie wurden im Jahr 2020 zwei von fünf Rädern mit Hilfsmotor verkauft. Pedelec-Fahren ist jedoch anders als herkömmliches Fahrradfahren, alleine schon durch die starke Beschleunigung und das höhere Gewicht", gibt Rebecca Bruder, Ansprechpartnerin für das Projekt im Landratsamt zu bedenken. Neulinge sollten sich deshalb ein wenig Zeit nehmen, das Pedelec besser kennenzulernen und sich auf das neue Fahrgefühl einzustellen – um sich sicher und mit Spaß fortzubewegen, so Bruder. Daher und aufgrund der großen Resonanz im vergangenen Jahr bietet der Ortenaukreis ab April wieder Kurse in vielen Städten und Gemeinden im Kreis an.

20 Ortenauer zu Trainern ausgebildet

"Es lohnt sich, dabei zu sein und sowohl etwas für die eigene Sicherheit als auch zum Schutz anderer Verkehrsteilnehmenden zu tun", wirbt Bruder. Das Kursangebot im Ortenaukreis, das bei einem Treffen mit allen Radspaß-Regionen in Baden-Württemberg als herausragendes Beispiel vorgestellt worden sei, sei umfassend und gut. Zudem seien die ausgebildeten Ortenauer Trainer laut einer Auswertung des Radspaß-Teams im Vergleich zu anderen Regionen bereits im ersten Projektjahr besonders aktiv gewesen.

2021 haben sich insgesamt 20 engagierte Ehrenamtliche aus der Ortenau zum Radspaß-Trainer ausbilden lassen. Im Zeitraum von Juli bis November wurden 45 Kurse angeboten, an denen rund 240 Radler teilnahmen. "Außerdem beteiligen sich immer mehr Städte und Gemeinden durch die Bereitstellung von Kursplätzen und die Unterstützung der lokalen Trainerinnen und Trainer an der Aktion", zeigt sich Bruder dankbar. So konnte die Zahl von zu Beginn fünf auf mittlerweile 18 Übungsplätze erhöht werden.

Dies soll auch in diesem Jahr so weitergehen: Die Trainer haben bereits erste Termine für 2022 auf der Radspaß-Homepage veröffentlicht – diese können ab sofort gebucht werden. Alle Kursangebote und weitere Informationen finden sich Interessierte auf der Webseite www.radspass.org.