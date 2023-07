Nach vier schriftlichen und mindestens einer mündlichen Prüfung haben 119 Schüler am IBG Lahr ihr Abitur bestanden. Der Notendurchschnitt lag am Sozialwissenschaftlichen Gymnasium und am internationalen Wirtschaftsgymnasium bei 2,4, am klassischen Wirtschaftsgymnasium bei 2,3, teilt die Schule mit.

Jahrgangsbester mit der Traumnote 1,0 und einer Gesamtpunktzahl von 872 ist Frederic Lebfromm. Auch Amelie Zimmermann hat mit einer etwas niedrigeren Gesamtpunktzahl die 1,0 geschafft. Weitere 30 Schüler können sich über eine 1 vor dem Komma freuen.

Die Allgemeine Hochschulreife erworben haben Miriam Acs, Len Adam, Mert Akpinar, Reber Altan, Luca Baral, Greta Bauer, Nicole Becker, Linda Berger, Emma Beschorner, Joshua Biegert, Luca Brenner, Hannah Bruder, Aaliyah Bucherer, Iliana Canseven, Marie-Joana Deguire, Luis Deninger, Lukas Diehm, Rosa Dikan, Michael Dirksen, Elea Disch, Maximilian Dusdal, June Ehret, Maja Eibl, Tim Eichhorn, Veronika Faller, Semy Fares-Agha, Lea Fix, Marc Flade, Chiara-Sophie Fluck, Fabienne Franken, Lina Frenk, Leon Gaißer, Lisa Gaßmann, Michelle Gieser, Corina Graf, Manuela Grubesic, Patrick Gwozdz, Anna Harter, Madita Hessler, Jana Hetzinger, Leonie Himmelsbach, Pauline Hobitz, Lejla Hodzic, Renate Miriam Hopp, Bastian Hug, Julia Hügel, Roberta Ionescu, Viola Isenmann, Farkhad Ismiev, Maren Jehle, Sarah Jürschik, Merle Kaiser, Henri Karl, Anna Pascale Kegel, Saskia Kempf, Julian Kindle, Justin Klauss, Louis Klein, Lea Kruschinski, Lisa Kugelstadt, Frederic Lebfromm, Romy Lehmann, Luis Lienhard, Jenny Link, Philine Linneweber, Laura Loffing, Chiara Marino, Sarah Mark, Robin May, Lea Meier, Mathilda Meinen, Florian Morina, Jasmin Müller, Josy Müllerleile, Julia Neumann, Elio Neusch-Frediani, Laura Obert, Celine Offenburger, Melanie Ohnemus, Jasmin Oswald, Hannah Pauly, Katia Prost, Cedric Quast, Lennart Remer, Sina Rosenfeld, Joel Ruhland, Leon Samsfort, Luca Sandritter, Nelinee Schäfer, Elina Schäfer, Angelina Schajermann, Hannah Schellin, Marlon Schmidt, Roswitha Schneider, Monja Schoner, Annika Schröder, Lena Seckinger, Miljan Sensenbrenner, Samara Sommermann, Jan-Luca Stachowiak, Vivien Steiger, Hanna Stoll, Christian Strel, Luna Uhl, Steven Ulrich, Julia Veith, Louisa Wacker, Lasse Wagenmann, Marie Wagner, Vivien Weber, Lorena Weil, Finn Wiemeyer, Katrin Wilhelm, Katja Winkler, Carl Wöhrle, Kathleen Wußler, Christina Youkhanna, Laura Zimmermann und Amelie Zimmermann.