Die elsässische Weinstraße ist eine 170 Kilometer lange Straße, die die elsässischen Weinberge von Marlenheim im Norden bis Thann im Süden durchquert. 1953 wurde die Weinstraße offiziell zur Touristenstraße erklärt und führt durch 119 Weinbaugemeinden, in denen mehr als 720 Winzer die Türen ihrer Weinkeller öffnen, um ihre Leidenschaft für den Wein mit den Besuchern zu teilen.

Das Elsass ist für seine Weißweine insbesondere aus Rebsorten wie Riesling, Gewürztraminer, Pinot Gris und Muscat bekannt. Die Weine und ihre Weinberge machen die Besonderheit dieser Straße aus und bieten Besuchern die Möglichkeit, sie zu besichtigen, die Weine zu probieren und mehr über die Arbeit der Winzer zu erfahren. Die reichhaltigen Böden im Elsass eignen sich gut für den Weinanbau. Das drückt sich durch die 51 „Grands Crus“, also Weine die eine besonders gute Qualität aufweisen, aus.

Weinregion ist seit 1975 geschützt

1975 haben sich die elsässischen Winzer deshalb entschlossen die Schutzmarke „l’Appellation d’Origine Contrôlée Alsace Grand Cru“ zu gründen, um die hohe Qualität ihrer Weine zu schützen. Nur diese 51 elsässischen Weinberge dürfen Weine unter dieser Bezeichnung produzieren.

Wenn man der elsässischen Weinstraße folgt, trifft man außerdem auf viele Dörfer, wie Riquewihr, Eguisheim, Kaysersberg und Ribeauvillé, die zu den schönsten französischen Dörfern gehören. Sie liegen inmitten von Weinbergen an den Ausläufern der Vogesen und bestehen aus zahlreichen blumengeschmückten Fachwerkhäusern mit bunten Fassaden. Sie sind zudem für die vielen Feste in in den Sommermonaten bekannt.

Weinfest in Colmar vom 28. Juli bis 6. August

Das größte Fest, die „Elsässische Weinmesse“, findet in Colmar, der Hauptstadt der elsässischen Weine, vom 28. Juli bis 6. August statt. Während dieser Veranstaltung steht der Wein im Mittelpunkt und es treten viele berühmte französische Sänger und Bands auf.

Die Weinstraße kann man mit dem Auto abfahren. Alternativ bietet sich auch eine Reise mit dem Fahrrad an, um dieses Gebiet über die Fahrradstraße „Véloroute du Vignoble“ (Eurovélo-Fünf) zu besichtigen. Dieser Weg führt die Radfahrer auch über verkehrsberuhigte Straßen. So können die Weinberge auf eine andere Art und Weise entdeckt werden.

Jeden Sonntag bieten die Winzer ein neues Event an

Einmal im Jahr werden am „Tag des Slow-Up“ 31 Kilometer der Weinstraße für den Verkehr gesperrt. Von 10 Uhr bis 18 Uhr dürfen keine motorisierten Fahrzeuge auf der Straße fahren. Dann lässt sich die Vielfalt der Weinstraße im Fahrradsattel oder zu Fuß erkunden.

Die Elsässer Winzer haben anlässlich des 70-jährigen Bestehens der Weinstraße die Event-Reihe „Alsace rocks – La Tournée des Terroirs“ ins Leben gerufen. Noch bis zum 30. Juli findet jeden Sonntag von 10 bis 19 Uhr eine andere Veranstaltung in den Weinbergen statt. Von Thann bis Bergbieten, über Kaysersberg und Dambach-la-Ville haben sich auf 15 Etappen rund 150 elsässische Weinkellereien und Weinhäuser zusammengetan.

Weine und Kulinarik aus der Region

Auf jeder Etappe erwartet die Besucher eine Pop-up-Bar, die Weine aus den jeweiligen Anbaugebieten anbietet. Zudem werden ungewöhnliche Weinproben, kulinarische Erlebnisse, spielerische und pädagogische Workshops rund um den Wein und eine musikalische Atmosphäre mit einem DJ und ein Chill-Lounge-Bereich angeboten.

Bei den Veranstaltungen steht die regionale Gastronomie im Vordergrund, denn an jedem Termin nehmen lokale Köche und Restaurants teil und bieten Gerichte aus der Region.

Die Event-Reihe „Alsace rocks“

Die kommenden Orte von „Alsace rocks“ sind am Sonntag, 9. Juli, das Grand Cru Rangen in Thann,am Sonntag, 16. Juli, das Grand Cru Praelatenberg in Orschwiller und am Sonntag, 23. Juli, das Grand Cru Kaefferkopf in Ammerschwihr. Am Sonntag, 30. Juli, steht dann das Grand Cru Altenberg de Bergbieten in Bergbieten an.