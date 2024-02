So schön war der Jubiläumsumzug der Friesenheimer Narrenzunft

1 Die Friesenheimer Narrenzunft nahm im neuen Ehrenwagen am Umzug teil. Foto: Bohnert-Seidel

Gut 55 Gruppen und Zünfte haben sich am Sonntag am großen Jubiläumsumzug der Friesenheimer Fasentzunft zum 55-Jährigen beteiligt. Es stimmte einfach alles: Das Wetter und Tausende Besucher strahlten mit den Gastgebern um die Wette.









Link kopiert



Buntes Treiben herrschte bereits am Vormittag ab 11 Uhr in den Straßen – und das obwohl der Umzug erst um 14 Uhr losging. Einige Gäste haben sich bereits sehr früh eingefunden, um sich bei den Vereinen im Ort oder an der Sternenberghalle im Narrendorf zu stärken.