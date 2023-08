Anlässlich seines 50. Geburtstags veröffentlicht der Ortenaukreis unter dem Titel „Der Ortenaukreis – im Herzen Europas“ ein umfangreiches Werk über den Landkreis. 30 Ortenauer Persönlichkeiten aus allen Lebensbereichen schildern darin ihre ganz eigene Sicht auf den Landkreis und geben ihren individuellen Bezug zu ihm wieder, teilt das Landratsamt mit. Daneben kommen Unternehmen und Institutionen zu Wort, die sich mit der Region nachhaltig verbunden fühlen.

Das 152-seitige Buch mit zahlreichen Abbildungen ist im Neomedia-Verlag erschienen, der sich auf die Herausgabe von Landkreisbüchern spezialisierte. „Es sind ja vor allem die Menschen, die eine Region ausmachen, ihre Geschichten, ihre Erinnerungen und ihre Erlebnisse. In dem Buch lassen wir sie zu Wort kommen - glaubwürdig und authentisch, Prädikat: lesenswert!“, sagt Landrat Frank Scherer über das neu erschienene Werk.

30 Persönlichkeiten aus der Region schreiben über ihre Beziehung zur Ortenau

Es sei ein „besonderes Geburtstagsgeschenk an die Menschen, die hier leben, arbeiten und zu Gast sind. Denn letztlich sind sie es, die unsere Region prägen und zu dem machen, was sie ist.“ Der besondere Reiz des Buches sei, so Scherer weiter, dass die Autoren mit ihren Beiträgen „neben Worten auch Bilder über den Ortenaukreis in all seinen Facetten erzählen“. Ein besonderer Dank gelte auch Autor Hubert Röderer sowie dem Neomedia-Verlag für die gute Zusammenarbeit.

Zu den Autoren gehören unter anderem der ehemalige Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, Entertainer Hansy Vogt, Grill-Profi Gerhard Volk, die Präsidentin des Ortenauer Narrenbunds Silvia Boschert und Straßburgs Oberbürgermeisterin Jeanne Barseghian. Sie alle eint ein besonderer Bezug zum Ortenaukreis, der sich in ihren Erzählstücken widerspiegelt, heißt es in der Mitteilung des Landratsamts.

Abgerundet wird das Landkreisbuch mit einem Streifzug durch die Ortenauer Tourismus-, Kultur- und Firmenlandschaft. „Der Ortenaukreis ist nicht nur der größte, sondern wahrscheinlich auch der schönste Landkreis in Baden-Württemberg: mit 51 in einer unglaublich vielfältigen Natur- und Kulturlandschaft eingebetteten Städten und Gemeinden, in denen über 440 000 Ortenauerinnen und Ortenauer leben, die in renommierten Unternehmen gute Arbeit finden und eine hohe Lebensqualität genießen, und wo sich jährlich rund vier Millionen Gäste wohlfühlen“, unterstreicht Scherer.

Das Buch ist ab sofort im Buchhandel erhältlich und kostet 29,90 Euro. Weitere Infos sind unter www.landkreisbuch.de einsehbar.