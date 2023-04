1 Ein 17-jähriger Afghane ist in der Nacht auf Sonntag in Offenburg nur knapp einem Zusammenstoß mit einem ICE entgangen. Der Bundespolizei gegenüber gab er an, sich verlaufen zu haben. Foto: Patrick Seeger/dpa/Patrick Seeger

Ein junger Mann hat sich am Samstag in Lebensgefahr begeben. Der 17-jährige Afghane lief gegen kurz vor 1 Uhr im Bereich des Offenburger Bahnhofs zwischen den Gleisen, teilt die Bundespolizei am Dienstag mit. Einem Zusammenstoß mit einem ICE entging er nur knapp.









Der Zugführer eines ICE in Richtung Freiburg musste wegen des jungen Afghanen eine Schnellbremsung einleiten, hätte aber einen Zusammenstoß nicht verhindern können. Im letzten Moment reagierte der Mann jedoch und lief zurück in den Bahnhof, teilt die Polizei mit.

Junger Mann äußert Asylgesuch

In einer ersten Befragung gab er an, gewusst zu haben, dass um diese Uhrzeit noch Züge fahren, sich aber verlaufen zu haben und nicht wusste, in welche Richtung er gehen müsse. Da der 17-Jährige ein Asylgesuch äußerte, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die zuständige Landeserstaufnahmestelle weitergeleitet, die die aufenthaltsrechtliche Bearbeitung übernimmt.