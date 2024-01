Zu geringe Einnahmen: Postfiliale in Friesenheim schließt

Postfiliale in Friesenheim schließt

1 Die Postfiliale in der Hauptstraße 58 ist nur noch bis Ende Februar geöffnet. Foto: Bohnert-Seidel

Die Postfiliale in der Hauptstraße 58 schließt zum 28. Februar. Die Pächterin erklärt, dass Einnahmen nicht mehr im Verhältnis zu den Ausgaben stehen. Eine Nachfolge steht noch nicht fest.









Gemeinderat Martin Buttenmüller hatte in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am Montagabend bei Bürgermeister Erik Weide nachgefragt, wie die Zukunft der Postfiliale aussehen werde. Weide werde sich mit den Verantwortlichen der Deutschen Post in Verbindung setzen, um eine Postfiliale für Friesenheim zu behalten, erklärte er. Genaues lasse sich aber noch nicht sagen. Es fänden Gespräche mit der Deutschen Post statt, versprach der Friesenheimer Rathauschef.