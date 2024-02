Zu Gast bei Martin Herrenknecht: Malaika Mihambo und Johannes Vetter erzählen von ihrem Weg zu Olympia

1 Moderator Edgar Itt (von links) leitete die Gesprächsrunde mit Malaika Mihambo, Johannes Vetter, Boris Obergföll und Christina Obergföll. Foto: Herrenknecht

Die Spitzensportler Malaika Mihambo und Johannes Vetter greifen bei den Olympischen Spielen nach der Goldmedaille. Vor der Fahrt nach Paris stand allerdings erst einmal ein Besuch in Allmannsweier an. Der Sponsor hatte an seinen Firmensitz eingeladen.









Eine außergewöhnliche Anhäufung an Sport-Prominenz hat sich in der Herrenknecht Academy zum Martin-Herrenknecht-Forum die Klinke in die Hand gegeben. Um über die Vorbereitung zu den Olympischen Spielen und die Motivationstricks von Spitzensportlern zu sprechen, hatte Unternehmer Martin Herrenknecht Malaika Mihambo, Johannes Vetter, Boris Obergföll und Christina Obergföll eingeladen. Auf der Bühne saßen am Mittwoch damit eine Olympiasiegerin im Weitsprung, der Mann, der mit 97,76 Metern den deutschen Rekord im Speerwurf hält, mitsamt seines Trainers und die Speerwurf-Weltmeisterin von 2013.