Zu Besuch in den USA: Wieso ein Ettenheimer vor 110 000 Zuschauern dirigiert hat

1 Ein Stück US-Kultur: „Marching Band“ – hier die Band der Universität von Michigan – begleiten in den Vereinigten Staaten Football-Spiele mit ihren Shows. Foto:

Der Ettenheimer Lehrer Christoph Breithack hat die amerikanische Nationalhymne in den USA dirigiert – und zwar vor einem riesengroßen Publikum. Im Gespräch mit unserer Redaktion berichtet er, wie es dazu kam.









Unvorstellbar für den, der nicht dabei war – unvergesslich für den, der dabei war – unglaublich das Geschehen an sich: Am 4. November hat Christoph Breithack, Lehrer an der Heimschule St. Landolin, in seinen Herbstferien in Michigan (USA) im drittgrößten Stadion der Welt vor einem auch im amerikanischen Fernsehen übertragenen Football-Match die dortige „Marching-Band“ beim Spielen der amerikanischen Nationalhymne dirigiert. Rund 110 000 Besucher haben dazu voller Inbrunst das „O, say can you see“ gesungen.