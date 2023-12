Ziegel fallen vom Dach: Weitere Absperrungen an alter Zigarrenfabrik in Oberweier nötig

Weitere Absperrungen an alter Zigarrenfabrik in Oberweier nötig

1 Die Absperrung entlang der Straße vor der alten Zigarrenfabrik wird erst einmal bestehen bleiben. Nötig ist sie geworden, nachdem Ziegel vom Dach gefallen waren. Foto: Bohnert-Seidel

Da vom Dach der alten Zigarrenfabrik Himmelsbach in Oberweier Ziegel heruntergefallen sind, wurde von der Gemeinde mit einer weiteren Absperrung für mehr Sicherheit gesorgt. Verkehrsteilnehmer müssen sich auf einen Dauerbrenner einstellen.









Link kopiert



Ortschaftsrat Rainer Moser (FW) hat in der Ortschaftsratssitzung Sitzung festgestellt, dass die Absperrung in der Oberschopfheimer Straße um eine breitere Fläche erweitert worden ist. Der Straßenabschnitt um die alte Zigarrenfabrik ist nur noch einspurig befahrbar. Im kommenden Jahr rechnet Ortsvorsteher Andreas Bix mit keiner Veränderung. Schließlich handelt es sich bei der alten Zigarrenfabrik um einen Gebäudekomplex, das sich in der Abwicklung eines Insolvenzverwalters befindet und weit und breit keine Sicht auf Veränderung erkennbar sei.