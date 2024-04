So kam es zu dem dramatischen Unfall in Lahr

1 Der Citroën-Kleinwagen war nach dem Unfall ebenso ein Totalschaden wie der weiße BMW X4. Nach dem Zusammenstoß blieben die Autos entgegen ihrer ursprünglichen Fahrtrichtung stehen. Foto: Wendling/Bender

Es krachte folgenschwer am Dienstagmorgen in der Lahrer Schwarzwaldstraße. Insgesamt zehn Fahrzeuge waren an der Kollision beteiligt. Eine schwangere Frau wurde lebensgefährlich verletzt.









Link kopiert



„So etwas habe ich noch nie gesehen!“, „Wie kann so etwas hier passieren?“ Die Schaulustigen, die sich am Straßenrand versammelt haben, schütteln ungläubig den Kopf. Die Allee zwischen Freiburger Straße und Bahnhofplatz gleicht am Dienstagvormittag einem Trümmerfeld. Auf einer Strecke von gut 100 Metern liegen Scherben, Splitter, gar ganze Fahrzeugteile verstreut.