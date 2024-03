Zauberkünstlerin im Interview: Kiana Taiari will von ihrer Magie leben

1 In ihrer aktuellen Show greift Kiana Taiari moderne Themen – etwa ChatGPT und Vorurteile gegen die Generation Z – auf. Foto: Vielsack

Ihren ersten Zauberkasten hat sie mit 13 Jahren geschenkt bekommen, heute steht sie mit ihrer Kunst auf den Bühnen der Region. Unsere Redaktion hat mit Kiana Taiari über ihre Karriere in der außergewöhnlichen Branche gesprochen.









Alltagskleidung und moderne Themen statt verstaubtem Frack und dem Kaninchen aus dem Hut: Die 21-jährige Kiana Taiari, die in Offenburg aufgewachsen ist, tritt als Zauberkünstlerin auf Feiern und Messen in der Region, Kleinkunstbühnen in Freiburg und im Europa-Park auf. Im Gespräch mit unserer Redaktion verrät sie, wie sie sich neue Tricks beibringt, was sie von anderen Zauberern unterscheidet und welche Ziele sie verfolgt.