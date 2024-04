1 Knapp 130 Besucher blickten am Tag der Logistik einen Blick hinter die Kulissen von Europas größtem Online-Modehändler. Foto: Kron

Das Zalando-Logistikzentrum in Lahr hat seine Türen geöffnet. Knapp 130 Besucher nahmen an vier Touren durch die Hallen teil. Sie verfolgten den Weg der Artikel von Ankunft bis Versand und informierten sich, wie der Online-Versandhändler arbeitet.









Große orangefarbene Wannen rollen über den Köpfen der Besucher hinweg. Kilometerweit erstrecken sich Förderbänder quer durch die Hallen. Am Tag der Logistik öffnet das Logistikzentrum des Online-Versandhändlers Zalando in Lahr seine Türen. Die riesigen Hallen nahe der Autobahn kennt fast jeder aus der Ferne. Doch was sich darin abspielt ist wenigen bekannt. Interessierte erhalten nun Einblicke in den Ablauf von Bestellung bis Versand bekommen – knapp 130 Menschen nutzen die Chance. Standortleiter Dirk Rautenberg begrüßt sie.