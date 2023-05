Zwei Frauen sind nach einem Ladendiebstahl in einem Zeller Drogeriemarkt überführt worden. Festgenommen wurden sie später am Offenburger Bahnhof.

Die beiden 40 und 45-jährigen mutmaßlichen Täterinnen sollen am Montag, 15. Mai, Waren im Gesamtwert von 665 Euro entwendet haben. Eine der Frauen konnte noch im Markt, die andere außerhalb festgehalten werden, teilt die Polizei mit.

Bei der anschließenden polizeilichen Kontrolle wurde weiteres Diebesgut aus anderen Geschäften aufgefunden. Die Polizei brachte das Diebesgut zurück und ermittelte die Identität der beiden Frauen.

Am Tag darauf verließen diese fluchtartig ein Hotel in Zell mit mehreren Koffern und Tüten und bestiegen einen Zug in Richtung Offenburg. Am Bahnhof dort wurden sie von der Bundespolizei gestellt. Hinsichtlich ihrer wahren Identität hatten beide Frauen zuvor falsche Informationen angeben, teilt die Polizei weiter mit.

Eine Überprüfung ergab, dass sie sich seit längerer Zeit illegal in Deutschland aufhielten. In ihren Koffern und Tüten befand sich mutmaßlich weiteres Diebesgut. Die Frauen wurden einem Haftrichter vorgeführt und in die Justizvollzugsanstalt Bühl gebracht.