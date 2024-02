Yachthafen-Projekt: Neurieds Widerspruch wird von Regierungspräsidium geprüft

1 Der Wassersportclub „Forum am Rhein“ plant einen Yachthafen, die Gemeinde Neuried ist dagegen. Ob das Projekt umgesetzt werden darf, wird derzeit geprüft. Foto: Dimitri Dell

Das Yachthafen-Projekt liegt weiter auf Eis: Zunächst ging der Widerspruch des positiven Bescheids an das Landratsamt zurück. Dieses konnte aber keine Abhilfe schaffen.









Die Gemeinde Neuried hat gegen den positiven Bescheid des Landratsamts zu einem Yachthafen-Projekt bei Altenheim Widerspruch eingelegt. Der Wassersportclub „Forum an Rhein“ um Investor Jürgen Grossmann plant an zwei Stegen Platz für 40 Boote von Mitgliedern sowie sechs Liegeplätze für Gäste. Das Landratsamt blickte dem Projekt positiv entgegen, die Gemeinde Neuried allerdings nicht. Die Verwaltung ließ im Oktober 2023 von einem Anwalt die Privilegierung im Außenbereich prüfen. Der Widerspruch ging dann im November an das Landratsamt. Zunächst hat dieses als Ausgangsbehörde den Widerspruch zu prüfen und festzustellen, ob eine Abhilfe möglich ist. „Erfolgt keine Abhilfe, bekommt das Regierungspräsidium den Widerspruch“, erklärte Heike Spannagel, RP-Pressesprecherin, Mitte November gegenüber unserer Redaktion. Und dies traf dann auch ein: „Der Widerspruch ist kurz vor Weihnachten bei uns eingegangen. Wie lange die Bearbeitung dauert, lässt sich noch nicht abschätzen, zumal es sich um ein umfangreiches Verfahren handelt und unterschiedliche Referate unseres Hauses beteiligt sind“, sagt Spannagel zum aktuellen Stand auf Nachfrage.