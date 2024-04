Bei der Hauptversammlung des TTC Orschweier wurde Rainer Loosmann für sein ehrenamtliches Engagement gewürdigt, teilt die Ortsverwaltung Orschweier mit.

Peter Löffler berichtete der Versammlung, dass Loosmann seit dem 9. April 1999 das Amt des Vorsitzenden ausübt. Er feiert somit sein 25-Jähriges als Vereinsvorstand. Das Engagement von Loosmann sei bemerkenswert. Er ist Gründungsmitglied des im Jahr 1971 entstandenen Vereins.

Seither spielt er für die Seniorenmannschaften aktiv Tischtennis und hat seinem TTC Orschweier immer die Treue gehalten, obwohl Ambitionen, auch in wesentlich höheren Spielklassen den Tischtennissport auszuüben, vorhanden waren, berichtete Löffler in der Laudatio. Rainer Loosmann hat in den vergangenen 53 Jahren annähernd 1000 Ligaspiele für seinen Heimatverein absolviert. Darüber hinaus engagierte er sich durchweg in der Jugendarbeit.

Auch den Nachwuchs behielt er im Blick

Der TTC verfügt neben der Seniorenmannschaft auch über zwei starke Jugendmannschaften (U 15 und U 19) was unter anderem auch auf das Engagement von Loosmann zurückzuführen sei, der junge Menschen für den Sport begeistere.

Bürgermeister Dietmar Benz und Ortsvorsteher Bernd Dosch ließen es sich nicht nehmen Rainer Loosmann persönlich zu diesem vorbildlichen und herausragenden ehrenamtlichen Engagement zu gratulieren.