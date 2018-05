Wolfach Wilde Zeitsprünge mit Groove

In dem Melodien-Quartett kamen auch die Beatles nicht zu kurz. Für "Drive My Car" und "She Loves You" fehlte "The Dorph" neben den Frisuren eigentlich nur der vierte Mann. So steuerte Grübel kongeniale Improvisationen am Saxofon bei. Eric Claptons "Change The World" und Paul Simons "50 ways" gerieten furios. Mehrfach brandete noch während der Stücke spontan Applaus im Publikum auf. Zu Omis "Cheerleader" trug ein weiterer Gast an dem Abend vor: Gitarrist Thomas Rauber mit feinem Flügelhorn-Solo.

Zum emotionalen Höhepunkt des Konzerts geriet die Interpretation der Linkin Park-Hymne "In The End". Mit dem Anschlag der letzten Xylofon-Klangplatte herrschte für einen Moment Stille. Dem Gedenken an Chester Bennington ließen die drei Oberwolfacher ihre eigene Hymne "Herzdame" folgen; die Fans sangen begeistert mit.

Gleich für drei Zugaben durfte "The Dorph" schließlich ran. Für das "Kompliment" von den Sportfreunden Stiller betätigte sich Meier erfolgreich als Dirigent des vielstimmigen Schlosshof-Chors.