Wolfach Vorstand bilanziert schwieriges Jahr

Finanziell schlägt sich die Absage des Jahreskonzerts nieder

Finanziell hat sich die Absage des Jahreskonzerts natürlich auch in der Kasse des Vereins niedergeschlagen. Dank großem Engagement bei den beiden Altpapiersammlungen und dem neu ins Jahresprogramm aufgenommenen "volkstümlichen Musikvespers" im Frühjahr wurde der Verlust abgefedert, so Hauptkassiererin Sabine Springmann. Eine wichtige Rolle spielen hier auch die drei Maimusiken, an denen die Kapelle ihre Fans in Berg und Tal bei jedem Wetter besucht und zum Dank bewirtet wird.

Dirigent Siegfried Weißer zeigte Verständnis für das "verworrene" Auftrittsjahr, mahnte aber einen deutlich besseren Probenbesuch an. Wenn die Kapelle vollzählig probe, könne er viele Dinge besser einstudieren. "Wenn wir vollzählig sind, spielen wir eine qualitativ sehr hochwertige Musik", stellte er klar. Auch die Nachwuchsprobleme treiben den engagierten Dirigenten um. Mit Posaunisten und Klarinettistinnen in der Ausbildung ist aber mittelfristig Entlastung zu erwarten. Lediglich am Horn wird Pfarrer Voß weiterhin ein Solist bleiben.

In der Versammlung der "Bläserjugend" hatte Vorsitzende Franziska Huber zuvor einen deutlichen Rückgang der Anzahl der Zöglinge bilanziert. Viele Blockflöten-Kinder haben nach der Grundausbildung das Interesse an der Musik verloren. Dazu ging mit der Auflösung der gemeinsamen Jugendkapelle "Connected" auch das wichtige Übungsforum für das Erlernen des Orchesterspiels verloren. Mit dem "Kinderblasorchester" der Musikschule Ortenau hat die Wolfacher Musikschulleiterin Kathrin Krichel inzwischen ein kostenfreies Zusatzangebot organisiert, in das einige Zöglinge hineingeschnuppert haben.

Mit einer Quote von 77 Prozent war der Probenbesuch über alle Register auf dem Niveau der Vorjahre, gleich sechs Mitglieder hatten höchstens zwei der 40 Proben versäumt und wurden dafür mit kleinen Geschenken geehrt. Null Fehlproben hatten Tanja Kiefer, Querflöte, und Florian Faisst, Schlagzeug. Einmal fehlten Sarah Schondelmaier, Saxofon, und Sabine Springmann, Klarinette. Auf zwei Fehlproben kamen Monika Armbruster, Trompete, und Günter Wöhrle, Posaune. Damit war jedes Register in den Spitzenrängen vertreten.

Der Musikverein Trachtenkapelle Kirnbach wurde 1905 gegründet und hat aktuell 62 aktive Musiker und 163 passive Fördermitglieder. Dirigent ist Siegfried Weißer und

Vorsitzender Julian Springmann.