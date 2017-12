Wolfach Verstärkung von Helfern willkommen

Die Trefferquote an Lehrern vor allem bei letzterem ist groß. Auch Stephanie Bächle ist Lehrerin. Sie unterrichtet Geflüchtete, die sich bereits weitgehend in der deutschen Sprache ausdrücken können. Ab und zu schaut ein Kind auf der Suche nach Mama oder Papa herein, denn eine Kinderbetreuung läuft parallel zum Unterricht. In Bächles Stunde sind heute vier Männer und eine Frau, die bereits längere Zeit in Deutschland leben.

Mevlude Bajrakavi ist Lehrerin und stammt aus dem Kosovo. Bald möchte sie ein Aufbaustudium aufnehmen, um ihren Beruf in Deutschland ausüben zu können. Auch Mohammad Daud Samadi lernt fleißig die deutsche Sprache, um als Maler oder im kaufmännischen Bereich arbeiten zu können. Diktate, Hörverstehenübungen und Ähnliches gehören zum Unterricht – der Dialekt macht es ihnen im täglichen Umgang nicht immer leicht. "Wir wohnen in Deutschland und ich möchte hier eine Ausbildung als Krankenpfleger machen, dafür brauche ich die deutsche Sprache", stellt der 21jährige Yonas Solomon fest. Dejen und Tsehaye Tesfalem, die aus Eritrea geflüchtet sind, finden Wolfach "Klasse".

Die Container, in denen sie untergebracht sind, gefallen ihnen weniger. Vor allem der Besuch der gesondert aufgestellten sanitären Anlagen ist bei der momentanen Witterung ein Abenteuer.

Wer den Helferkreis unterstützen möchte, kann sich unter gerhard@familieschrempp.de und unter Telefon 07834/8 67 03 16 oder bei Ordnungsamtsleiterin Michaela Bruß 07834/83 53 12 informieren.

Das inzwischen abgeschlossene bundesweite Programm "500 LandInitiativen" unterstützte laut einer Information des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft gezielt das Ehrenamt in ländlichen Regionen und richtete sich an Initiativen, die sich dort für die nachhaltige Integration geflüchteter Menschen einsetzen. Wichtige Anschaffungen oder notwendige Ausgaben in überschaubarem Umfang sollten damit getätigt werden können. Zwischen 1000 und 10 000 Euro waren als Förderung für konkrete Projekte oder Anschaffungen möglich. Die Initiative war Teil des Bundesprogramms Ländliche Entwicklung.